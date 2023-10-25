«Норникель»: Серная программа на НМЗ стала крупнейшим в России экопроектом

Posted 25 октября, 14:54
Published 25 октября, 14:54
Modified 25 октября, 14:54
Updated 25 октября, 14:54
Как заявили представители «Норникеля», строительство комплекса по утилизации выбросов диоксида серы и прилегающей инфраструктуры шло более трех лет. В результате было возведено предприятие площадью в семь футбольных полей, для непрерывной работы которого требуется около 500 специалистов. Необходимое оборудование и материалы для проекта доставлялись по Северному морскому пути, передает kp.ru.
Отмечается, что некоторые западные поставщики отказались продавать «Норникелю» важное оборудование. Однако при участии Минпромторга России предприятие нашло других партнеров и производителей, в результате чего доля оборудования, произведенного в нашей стране или в дружественных странах, превысила 90%.
Уточняется, что выбросы диоксида серы металлургическими заводами Норильска составляют около 1,8 миллиона тонн в год. Входящий в федеральный проект «Чистый воздух» экологический проект «Норникеля», который поэтапно введут на НМЗ, позволит в соответствии с законодательством сократить в 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в Норильске не менее чем на 20%. В течение 2025 года выбросы диоксида серы предприятиями города снизятся на 45% от уровня базового 2015 года.
Комментируя старт серной программы, президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил, что на норильском комбинате с 1930-х годов никто особенно не беспокоился об экологии и соответствующих технологий тоже не было. По его словам, нынешнее руководство предприятия решило в корне изменить ситуацию и запустить на Надеждинском заводе экопроект всероссийского масштаба, влияющий на всю Арктику.
«Для команды „Норникеля“ этот запуск — символ выполнения наших обязательств, в первую очередь перед жителями Норильска», — сказал Владимир Потанин.