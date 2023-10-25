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Posted 25 октября, 14:54

Published 25 октября, 14:54

Modified 25 октября, 14:54

Updated 25 октября, 14:54

«Норникель» запустил серную программу

«Норникель»: Серная программа на НМЗ стала крупнейшим в России экопроектом

25 октября 2023, 14:54
Фото: piqsels.com
«Норникель» запустил серную программу
«Норникель» реализует крупнейший экологический проект в России — серную программу стоимостью 180 миллиардов рублей на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ). Ее результатом станет радикальное сокращение выбросов диоксида серы в Норильске. Проект позволит очистить воздух города.

Перспективный экологический проект

Как заявили представители «Норникеля», строительство комплекса по утилизации выбросов диоксида серы и прилегающей инфраструктуры шло более трех лет. В результате было возведено предприятие площадью в семь футбольных полей, для непрерывной работы которого требуется около 500 специалистов. Необходимое оборудование и материалы для проекта доставлялись по Северному морскому пути, передает kp.ru.

Отмечается, что некоторые западные поставщики отказались продавать «Норникелю» важное оборудование. Однако при участии Минпромторга России предприятие нашло других партнеров и производителей, в результате чего доля оборудования, произведенного в нашей стране или в дружественных странах, превысила 90%.

Экологическая программа на НМЗ обошлась «Норникелю» в 180 млрд рублейЭкологическая программа на НМЗ обошлась «Норникелю» в 180 млрд рублей
Экологическая программа на НМЗ обошлась «Норникелю» в 180 млрд рублей
Фото: piqsels.com

Федеральный проект «Чистый воздух» в Норильске

Уточняется, что выбросы диоксида серы металлургическими заводами Норильска составляют около 1,8 миллиона тонн в год. Входящий в федеральный проект «Чистый воздух» экологический проект «Норникеля», который поэтапно введут на НМЗ, позволит в соответствии с законодательством сократить в 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в Норильске не менее чем на 20%. В течение 2025 года выбросы диоксида серы предприятиями города снизятся на 45% от уровня базового 2015 года.

Комментируя старт серной программы, президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил, что на норильском комбинате с 1930-х годов никто особенно не беспокоился об экологии и соответствующих технологий тоже не было. По его словам, нынешнее руководство предприятия решило в корне изменить ситуацию и запустить на Надеждинском заводе экопроект всероссийского масштаба, влияющий на всю Арктику.

«Для команды „Норникеля“ этот запуск — символ выполнения наших обязательств, в первую очередь перед жителями Норильска», — сказал Владимир Потанин.

#Экология#Красноярский край#Экологические проблемы#Серная программа#Норникель
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