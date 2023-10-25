«Норникель»: Серная программа на НМЗ стала крупнейшим в России экопроектом

Уточняется, что выбросы диоксида серы металлургическими заводами Норильска составляют около 1,8 миллиона тонн в год. Входящий в федеральный проект «Чистый воздух» экологический проект «Норникеля», который поэтапно введут на НМЗ, позволит в соответствии с законодательством сократить в 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в Норильске не менее чем на 20%. В течение 2025 года выбросы диоксида серы предприятиями города снизятся на 45% от уровня базового 2015 года.