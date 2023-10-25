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Posted 25 октября, 18:07

Published 25 октября, 18:07

Modified 25 октября, 18:09

Updated 25 октября, 18:09

Telegram-канал Музея Победы/Соцсети

Неизвестный эскиз к картине «Мать 1941 год» обнаружили в Музее Победы в Москве

25 октября 2023, 18:07
Telegram-канал Музея Победы/Соцсети
Реставрация картины «Мать 1941 год» в Музее Победы в Москве привела к обнаружению неизвестного эскиза этой работы, что позволяет сопоставить авторский замысел и результат.

В Москве, в Музее Победы, была отреставрирована картина «Мать 1941 год» известного российского художника Николая Тужилина. В процессе реставрации обнаружили неизвестный эскиз к этой картине. Об этом сообщили в пресс-службе музея, пишет 360tv.ru.

По словам главного хранителя Музея Победы Наталии Засковец, специалисты обнаружили эскиз к известной работе Тужилина. Когда сняли защитный лист оргалита, который закрывал холст, оказалось, что это был эскиз к самой картине.

Теперь у Музея Победы есть две работы художника, которые позволяют сравнить авторский замысел и окончательный результат. Картина «Мать 1941 год» была написана Тужилиным в 1971 году и изображает молодую женщину с ребенком на фоне военного пейзажа. Она стала символом матерей военного времени.

«Мать 1941 год» была передана в Музей Победы в 2001 году от дирекции выставок Союза художников России и была представлена на выставке «Утраченное детство».

Николай Тужилин родился 5 октября 1930 года в Самарской области. Его работы можно найти в Государственном Русском музее, Третьяковской галерее, Музее Победы, а также в частных коллекциях разных стран.

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