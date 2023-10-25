Неизвестный эскиз к картине «Мать 1941 год» обнаружили в Музее Победы в Москве

Теперь у Музея Победы есть две работы художника, которые позволяют сравнить авторский замысел и окончательный результат. Картина «Мать 1941 год» была написана Тужилиным в 1971 году и изображает молодую женщину с ребенком на фоне военного пейзажа. Она стала символом матерей военного времени.