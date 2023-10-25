Неизвестный эскиз к картине «Мать 1941 год» обнаружили в Музее Победы в Москве

Posted 25 октября, 18:07
Published 25 октября, 18:07
Modified 25 октября, 18:09
Updated 25 октября, 18:09
В Москве, в Музее Победы, была отреставрирована картина «Мать 1941 год» известного российского художника Николая Тужилина. В процессе реставрации обнаружили неизвестный эскиз к этой картине. Об этом сообщили в пресс-службе музея, пишет 360tv.ru.
По словам главного хранителя Музея Победы Наталии Засковец, специалисты обнаружили эскиз к известной работе Тужилина. Когда сняли защитный лист оргалита, который закрывал холст, оказалось, что это был эскиз к самой картине.
Теперь у Музея Победы есть две работы художника, которые позволяют сравнить авторский замысел и окончательный результат. Картина «Мать 1941 год» была написана Тужилиным в 1971 году и изображает молодую женщину с ребенком на фоне военного пейзажа. Она стала символом матерей военного времени.
«Мать 1941 год» была передана в Музей Победы в 2001 году от дирекции выставок Союза художников России и была представлена на выставке «Утраченное детство».
Николай Тужилин родился 5 октября 1930 года в Самарской области. Его работы можно найти в Государственном Русском музее, Третьяковской галерее, Музее Победы, а также в частных коллекциях разных стран.