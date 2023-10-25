Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 09:49

Published 25 октября, 09:49

Modified 25 октября, 09:52

Updated 25 октября, 09:52

Можно ли вылечить акне с помощью зубной пасты

Можно ли вылечить акне с помощью зубной пасты

25 октября 2023, 09:49
Фото: 1MI
Зубная паста не является специализированным лекарственным средством против акне и не может вылечить это заболевание, поэтому для эффективного лечения рекомендуется обратиться к дерматологу для подбора индивидуального плана лечения.

Существует мнение о том, что зубная паста может помочь избавиться от акне. Однако дерматолог Валерия Титова опровергает этот миф, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В составе зубной пасты содержатся различные компоненты, такие как пищевая сода, перекись водорода, спирт, ментол, эфирные масла и триклозан. Они могут помочь подсушить прыщи, но не являются лечебными средствами против акне. Зубная паста предназначена для ухода за полостью рта, а не для лечения кожных проблем.

Для лечения акне рекомендуется обратиться к дерматологу. Этот специалист проведет необходимую диагностику, чтобы выявить причины появления прыщей. После этого будет разработан индивидуальный план лечения, который поможет избавиться от акне.

Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43