Можно ли вылечить акне с помощью зубной пасты

В составе зубной пасты содержатся различные компоненты, такие как пищевая сода, перекись водорода, спирт, ментол, эфирные масла и триклозан. Они могут помочь подсушить прыщи, но не являются лечебными средствами против акне. Зубная паста предназначена для ухода за полостью рта, а не для лечения кожных проблем.