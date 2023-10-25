Можно ли вылечить акне с помощью зубной пасты

Posted 25 октября, 09:49
Published 25 октября, 09:49
Modified 25 октября, 09:52
Updated 25 октября, 09:52
Существует мнение о том, что зубная паста может помочь избавиться от акне. Однако дерматолог Валерия Титова опровергает этот миф, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В составе зубной пасты содержатся различные компоненты, такие как пищевая сода, перекись водорода, спирт, ментол, эфирные масла и триклозан. Они могут помочь подсушить прыщи, но не являются лечебными средствами против акне. Зубная паста предназначена для ухода за полостью рта, а не для лечения кожных проблем.
Для лечения акне рекомендуется обратиться к дерматологу. Этот специалист проведет необходимую диагностику, чтобы выявить причины появления прыщей. После этого будет разработан индивидуальный план лечения, который поможет избавиться от акне.