«Исторический диктант» пройдет только в одной школе Омской области

На следующей неделе, 3 ноября, в России пройдет «Исторический диктант». На главной странице официального сайта диктанта уточняется, что это «ежегодная просветительская акция для всех желающих», цель которой — «популяризация знаний об истории России». Приурочена она, по-видимому, к Дню народного единства, который празднуют 4 ноября. Эта акция пройдет и в Омской области, но, как выяснилось, офлайновая площадка ровно одна — в Черлакской среднеобразовательной школе в Нововаршавском районе.