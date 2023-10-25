«Исторический диктант» пройдет только в одной школе Омской области

Posted 25 октября, 11:51
Published 25 октября, 11:51
Modified 25 октября, 11:53
Updated 25 октября, 11:53
На следующей неделе, 3 ноября, в России пройдет «Исторический диктант». На главной странице официального сайта диктанта уточняется, что это «ежегодная просветительская акция для всех желающих», цель которой — «популяризация знаний об истории России». Приурочена она, по-видимому, к Дню народного единства, который празднуют 4 ноября. Эта акция пройдет и в Омской области, но, как выяснилось, офлайновая площадка ровно одна — в Черлакской среднеобразовательной школе в Нововаршавском районе.
В региональном министерстве образования нам рассказали, что органы власти не имеют к этой акции никакого отношения.
— Сейчас много разного рода диктантов проводится, — объяснили в пресс-службе. — В некоторых случаях общественные организации обращаются к нам и просят предоставить площадки для проведения. Как правило, это наиболее известные, «раскрученные» — Тотальный диктант, диктант Победы…
Организаторы «Исторического диктанта» (это общественное движение «Волонтеры истории») к чиновникам за помощью не обращались. Стоит отметить, что в режиме офлайн это мероприятие проводится даже не во всех регионах страны: на сайте диктанта фигурируют только 72 субъекта федерации. Впрочем, принять участие в диктанте можно и в онлайн-формате.