Город талантов. Сразу три актера из Омска снялись в сериале «Спасская»

В этой же серии можно увидеть других актеров из Омска — Алексея Корякова и Алексея Литвиненко. Обоим по 36 лет. Первый артист начинал свою карьеру в Лицейском театре по руководством заслуженного артиста РФ Александра Гончарука. После школы он уехал в столицу, где поступил в школу-студию МХАТ. Последние десять лет он играет при театре «Сатирикон».