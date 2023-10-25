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Posted 25 октября, 11:28

Published 25 октября, 11:28

Modified 25 октября, 11:30

Updated 25 октября, 11:30

иллюстрация

Город талантов. Сразу три актера из Омска снялись в сериале «Спасская»

25 октября 2023, 11:28
Фото: Город55
иллюстрация

Сразу три актера из Омска снялись в популярном сериале «Спасская»

В сентябре этого года на телеэкранах показали уже третий сезон многосерийного фильма.

Этой осенью российским телезрителям представили третий сезон сериала «Спасская». Эта история достаточно популярна, жанр — детектив. Известно, что в многосерийном фильме участвовали три актера, родившиеся в Омской области. Они исполнили роли второго плана, пишет NGS55.RU.

Так, медсестру в одной из эпизодов сыграла 46-летняя Ирина Фролова. У нее богатый актерский опыт. Многие знают ее по сериалам «Глухарь-3», «След», «Метод Лавровой». Она отправилась в столицу за новыми профессиональными возможностями в 2009 году.

В этой же серии можно увидеть других актеров из Омска — Алексея Корякова и Алексея Литвиненко. Обоим по 36 лет. Первый артист начинал свою карьеру в Лицейском театре по руководством заслуженного артиста РФ Александра Гончарука. После школы он уехал в столицу, где поступил в школу-студию МХАТ. Последние десять лет он играет при театре «Сатирикон».

Появлялся он также и на телеэкранах в фильме «Пассажирка», сериалах «Аннушка», «Гаражи», «Общая терапия — 2» и «Закрытая школа». В «Спасской» Коряков играет однокурсника жертвы, которую убили на горнолыжном курорте.

Литвиненко играет другого сокурсника. К слову, он также занимался в Лицейском театре, а также работал на сцене местного драмтеатра. В столицу омич переехал также после окончания школы. В данное время он играет в театре Романа Виктюка. Уроженец Омска успел сняться в сериалах «Автономика», «Энигма», «Адвокат», «Солдаты», «Филфак» и «Школа».

Ранее Город55 писал о создании многосерийного фильма «Галя, у нас отмена!». Над его созданием трудился известный комик, родившийся в Омске, Молчанов.

Известный комик из Омска Молчанов создал сериал для крупного телеканала
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#Общество#Культура#Кино#Омск#Омская область#Актер#Развлечения#Сериалы#Новости#Телевидение#Алина Ясинская
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