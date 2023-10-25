Эксперт: С ростом зарплат растет инфляция

«Если зарплата растет, то это автоматически приводит к увеличению инфляции и больше ничего. Удивительно, как можно так думать? Обычно, наоборот, пытаются заморозить зарплату, чтобы бороться с инфляцией», — напомнила экономист в интервью Общественной службе новостей.