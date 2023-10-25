Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 15:14

Published 25 октября, 15:14

Modified 25 октября, 15:25

Updated 25 октября, 15:25

Эксперт: С ростом зарплат растет инфляция

25 октября 2023, 15:14
Заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков заявил, что в России проблему нехватки работников можно решить путем повышения заработной платы, доступного кредитования для предприятий, увеличения эффективности труда и снижения налогового бремени.

Он предложил назвать этот комплекс мер «зарплатной революцией».

По данным Центрального банка России, в стране имеется кадровый дефицит, и это вызывает особую озабоченность. Особенно ощущается нехватка рабочих на производстве, включая обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство.

Бабаков считает, что необходимы системные меры по повышению эффективности труда, развитию производства и соответствующему росту заработной платы. Он также подчеркнул, что «зарплатная революция» должна начаться как можно скорее.

Экономист Елена Ведута не согласна с заместителем председателя. По ее мнению, само выражение «зарплатная революция» свидетельствует о полном непонимании происходящего у того, кто придумал такое название.

«Если зарплата растет, то это автоматически приводит к увеличению инфляции и больше ничего. Удивительно, как можно так думать? Обычно, наоборот, пытаются заморозить зарплату, чтобы бороться с инфляцией», — напомнила экономист в интервью Общественной службе новостей.

По мнению Ведуты, для борьбы с инфляцией нужно развивать производство. Это требует вложений в материальное обеспечение, такие как новые станки, цеха и дополнительные ресурсы, которые способствуют увеличению выпуска нужной продукции.

«Только тогда мы сможем победить инфляцию. Я бы порекомендовала Госдуме пригласить на встречу руководителей финансовых рынков из Центрального банка, чтобы специалисты могли обсудить стратегические документы. Так станет понятно, какие специалисты работают в Центральном банке и каковы результаты в экономике», — пояснила Ведута.

Экономист назвала ситуацию с зарплатой сложной и призналась, что любой стратегический документ выглядит так, будто его составил последний двоечник.

«Они получают огромные деньги за это и определяют стратегию страны», — добавила она.

Ведута уверена, что необходимо тщательно пересмотреть кадровую политику в стране, так как многие проблемы связаны именно с ней.

Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43