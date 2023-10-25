Эксперт: С ростом зарплат растет инфляция

Posted 25 октября, 15:14
Published 25 октября, 15:14
Modified 25 октября, 15:25
Updated 25 октября, 15:25
Он предложил назвать этот комплекс мер «зарплатной революцией».
По данным Центрального банка России, в стране имеется кадровый дефицит, и это вызывает особую озабоченность. Особенно ощущается нехватка рабочих на производстве, включая обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство.
Бабаков считает, что необходимы системные меры по повышению эффективности труда, развитию производства и соответствующему росту заработной платы. Он также подчеркнул, что «зарплатная революция» должна начаться как можно скорее.
Экономист Елена Ведута не согласна с заместителем председателя. По ее мнению, само выражение «зарплатная революция» свидетельствует о полном непонимании происходящего у того, кто придумал такое название.
«Если зарплата растет, то это автоматически приводит к увеличению инфляции и больше ничего. Удивительно, как можно так думать? Обычно, наоборот, пытаются заморозить зарплату, чтобы бороться с инфляцией», — напомнила экономист в интервью Общественной службе новостей.
По мнению Ведуты, для борьбы с инфляцией нужно развивать производство. Это требует вложений в материальное обеспечение, такие как новые станки, цеха и дополнительные ресурсы, которые способствуют увеличению выпуска нужной продукции.
«Только тогда мы сможем победить инфляцию. Я бы порекомендовала Госдуме пригласить на встречу руководителей финансовых рынков из Центрального банка, чтобы специалисты могли обсудить стратегические документы. Так станет понятно, какие специалисты работают в Центральном банке и каковы результаты в экономике», — пояснила Ведута.
Экономист назвала ситуацию с зарплатой сложной и призналась, что любой стратегический документ выглядит так, будто его составил последний двоечник.
«Они получают огромные деньги за это и определяют стратегию страны», — добавила она.
Ведута уверена, что необходимо тщательно пересмотреть кадровую политику в стране, так как многие проблемы связаны именно с ней.