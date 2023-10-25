Эксперт рассказал о результатах действия антитабачного закона в России

С момента принятия антитабачного закона в 2013 году сделан большой шаг вперед, рассказал эксперт Общественной службе новостей. «Теперь курение в общественных местах запрещено и стало обычной практикой, с которой мы привыкли жить. Возможно, мы смогли снизить процент пассивного курения, но за последние пять лет количество некурящих не изменилось. Это значит, что дальнейшее ужесточение мер не приведет к результатам. Если мы говорим о правах курильщиков, то мы должны предоставлять специальные помещения для зависимых людей, например, в аэропортах», — отметил он.