Эксперт рассказал о результатах действия антитабачного закона в России

Posted 25 октября, 19:58
Published 25 октября, 19:58
Modified 25 октября, 20:02
Updated 25 октября, 20:02
С момента принятия антитабачного закона в 2013 году сделан большой шаг вперед, рассказал эксперт Общественной службе новостей. «Теперь курение в общественных местах запрещено и стало обычной практикой, с которой мы привыкли жить. Возможно, мы смогли снизить процент пассивного курения, но за последние пять лет количество некурящих не изменилось. Это значит, что дальнейшее ужесточение мер не приведет к результатам. Если мы говорим о правах курильщиков, то мы должны предоставлять специальные помещения для зависимых людей, например, в аэропортах», — отметил он.
По словам Катасонова, антитабачный закон дал положительные результаты, однако его дальнейшее ужесточение не продуктивно. «Нам нужно идти по пути, который поможет изменить ситуацию со здоровьем курильщиков», — резюмировал он.