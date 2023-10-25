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Posted 25 октября, 19:58

Published 25 октября, 19:58

Modified 25 октября, 20:02

Updated 25 октября, 20:02

Эксперт рассказал о результатах действия антитабачного закона в России

25 октября 2023, 19:58
Сергей Катасонов, сопредседатель Экспертного совета Госдумы по вопросам государственного регулирования рынка табачной и никотинсодержащей продукции, рассказал о результатах действия антитабачного закона в России.

С момента принятия антитабачного закона в 2013 году сделан большой шаг вперед, рассказал эксперт Общественной службе новостей. «Теперь курение в общественных местах запрещено и стало обычной практикой, с которой мы привыкли жить. Возможно, мы смогли снизить процент пассивного курения, но за последние пять лет количество некурящих не изменилось. Это значит, что дальнейшее ужесточение мер не приведет к результатам. Если мы говорим о правах курильщиков, то мы должны предоставлять специальные помещения для зависимых людей, например, в аэропортах», — отметил он.

По словам Катасонова, антитабачный закон дал положительные результаты, однако его дальнейшее ужесточение не продуктивно. «Нам нужно идти по пути, который поможет изменить ситуацию со здоровьем курильщиков», — резюмировал он.

#Общество
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