Эксперт рассказал, как не допустить замерзания дверей авто зимой

Важно обратить внимание на обработку резиновых уплотнителей перед переходом к минусовым температурам и перед ожиданием ледяных дождей, которые стали серьезной проблемой в последние годы. Тщательная обработка замков и дверных проемов, а также всех резиновых уплотнителей, позволит легко открыть дверь и войти в автомобиль. Бывает, что дверь невозможно открыть из-за ледяной корки толщиной несколько миллиметров. Еще одна распространенная проблема — порвавшиеся уплотнители, особенно на старых машинах.