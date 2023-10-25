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Posted 25 октября, 15:28

Published 25 октября, 15:28

Modified 25 октября, 15:35

Updated 25 октября, 15:35

Эксперт рассказал, как не допустить замерзания дверей авто зимой

25 октября 2023, 15:28
Автомобильный эксперт Евгений Барабас рекомендует владельцам автомобилей учесть несколько важных факторов при переходе к зимнему сезону, чтобы гарантировать комфортное использование своего автомобиля. Одна из таких вещей — защита дверных резинок и замков от влаги.

В интервью Общественной службе новостей Барабас объяснил: иногда водителям трудно открыть двери, поскольку они покрыты ледяной коркой. Это происходит потому, что многие водители недооценивают значимость обработки дверных резинок и замков силиконовыми аэрозолями, которые защищают их от влаги.

Важно обратить внимание на обработку резиновых уплотнителей перед переходом к минусовым температурам и перед ожиданием ледяных дождей, которые стали серьезной проблемой в последние годы. Тщательная обработка замков и дверных проемов, а также всех резиновых уплотнителей, позволит легко открыть дверь и войти в автомобиль. Бывает, что дверь невозможно открыть из-за ледяной корки толщиной несколько миллиметров. Еще одна распространенная проблема — порвавшиеся уплотнители, особенно на старых машинах.

Барабас отметил, что при обработке резиновых уплотнителей важно не экономить силиконовый аэрозоль. Для полного покрытия автомобиля, включая дверные проемы, уплотнители на дверях и багажнике, потребуется целый флакон объемом пол-литра. Водителям не нужно беспокоиться о повторной обработке через несколько дней, если они правильно проведут эту процедуру. Экономия средства в этом случае практически бесполезна.

Барабас советует обрабатывать резиновые уплотнители на срок до двух месяцев. Это гарантирует их эластичность, защищает от проникновения влаги и позволяет легко открыть дверь в любых морозах.

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