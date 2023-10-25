Два адских года. В Омске дети-сироты терпели унижения и побои от опекуна

По версии следствия, с зимы 2020 года по осень 2022 года женщина была опекуном троих детей 14, 13 и 9 лет. Сначала она проживала с ними в Алтайском крае, а потом в Омске. За эти пару лет несовершеннолетние терпели жестокость, в том числе физическое насилие, оскорбления.