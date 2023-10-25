Два адских года. В Омске дети-сироты терпели унижения и побои от опекуна

Posted 25 октября, 07:48
Published 25 октября, 07:48
Modified 25 октября, 07:51
Updated 25 октября, 07:51
В СУ СК РФ по Омской области сообщили о судебных разбирательствах по уголовному делу об истязании несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию детей. На скамье подсудимых оказалась 57-летняя женщина.
По версии следствия, с зимы 2020 года по осень 2022 года женщина была опекуном троих детей 14, 13 и 9 лет. Сначала она проживала с ними в Алтайском крае, а потом в Омске. За эти пару лет несовершеннолетние терпели жестокость, в том числе физическое насилие, оскорбления.
Она проявляла агрессию при малейшей их провинности или мнимом непослушании. Пока шло следствие, женщину отстранили от опекунства. Детей поместили в реабилитационный центр для несовершеннолетних.
«В адрес органов опеки внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления», — уточнили в пресс-службе следкома.
Кировский районный суд рассмотрит это уголовное дело. Женщине грозит от трех до семи лет лишения свободы за совершение преступлений по ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ.