Директора омской фирмы «Электросетьстрой» обвиняют в неуплате налогов на 74 млн

Posted 25 октября, 03:38
Published 25 октября, 03:38
Modified 25 октября, 03:40
Updated 25 октября, 03:40
В Омске будут судить руководителя фирмы «Электросетьстрой» Дениса Милимко за неуплату налогов на добавленную стоимость в сумме более 74 млн рублей, сообщили сегодня, 25 октября, в пресс-службе Облсуда.
По мнению следователей, Милимко в 2017–2018 годах вносил ложные сведения в декларации по операциям с ООО «Стройком», ООО «Энергосервисная компания Западной Сибири», ООО «Строительная компания „КСК“.
По данным сайта Rusprofile, ООО «Электросетьстрой» зарегистрировано в 2010 году. Основным видом деятельности компании значится строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. В 2017 и 2018 годах предприятие показало прибыль в 3,4 млн и 2,3 млн, соответственно. В декабре 2022 организацию внесли в реестр недобросовестных поставщиков.
В ходе следствия Денис Милимко свою вину не признал. Дело рассмотрят в Кировском районном суде Омска. Первое слушание назначено на 3 ноября.