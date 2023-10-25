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Posted 25 октября, 03:38

Published 25 октября, 03:38

Modified 25 октября, 03:40

Updated 25 октября, 03:40

Иллюстрация

Директора омской фирмы «Электросетьстрой» обвиняют в неуплате налогов на 74 млн

25 октября 2023, 03:38
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске будут судить директора «Электросетьстроя» за неуплату налогов

В течение двух лет руководитель организации вносил ложные сведения в декларации.

В Омске будут судить руководителя фирмы «Электросетьстрой» Дениса Милимко за неуплату налогов на добавленную стоимость в сумме более 74 млн рублей, сообщили сегодня, 25 октября, в пресс-службе Облсуда.

По мнению следователей, Милимко в 2017–2018 годах вносил ложные сведения в декларации по операциям с ООО «Стройком», ООО «Энергосервисная компания Западной Сибири», ООО «Строительная компания „КСК“.

По данным сайта Rusprofile, ООО «Электросетьстрой» зарегистрировано в 2010 году. Основным видом деятельности компании значится строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. В 2017 и 2018 годах предприятие показало прибыль в 3,4 млн и 2,3 млн, соответственно. В декабре 2022 организацию внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

В ходе следствия Денис Милимко свою вину не признал. Дело рассмотрят в Кировском районном суде Омска. Первое слушание назначено на 3 ноября.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Уголовное дело#Налоги#Судебное заседание#Организация#Евгений Игишев#Неуплата налогов
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