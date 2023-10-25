Директора омской фирмы «Электросетьстрой» обвиняют в неуплате налогов на 74 млн

По данным сайта Rusprofile, ООО «Электросетьстрой» зарегистрировано в 2010 году. Основным видом деятельности компании значится строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. В 2017 и 2018 годах предприятие показало прибыль в 3,4 млн и 2,3 млн, соответственно. В декабре 2022 организацию внесли в реестр недобросовестных поставщиков.