Детский социальный туризм открыл новые грани Сахалина для 30 тысяч школьников

«Уже сейчас мы с радостью можем сказать, что число юных путешественников в этом году на 50% процентов превысило показатель прошлого года. Для нас это приятные рекорды, ведь именно региональная программа детского социального туризма остается приоритетной для нас. Сахалинская область занимает лидирующие позиции в стране по развитию детского социального туризма, и мы не намерены сдавать эти позиции», — подчеркнул министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.