Депутаты Омского горсовета приняли шестую серию поправок к муниципальному бюджету

Шестая серия поправок предполагает увеличение доходов муниципалитета в текущем году на 2 млрд 389 млн рублей. Это и налоговые поступления (в частности, связанные с НДФЛ), и неналоговые, и субсидии. Дополнительные деньги пойдут на решение социальных вопросов, на повышение зарплат работникам образования, на выплату муниципальным перевозчикам межтарифной разницы и на другие значимые для города мероприятия.