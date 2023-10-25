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Posted 25 октября, 07:50

Published 25 октября, 07:50

Modified 25 октября, 07:54

Updated 25 октября, 07:54

Депутаты Омского горсовета приняли шестую серию поправок к муниципальному бюджету

Депутаты Омского горсовета приняли шестую серию поправок к муниципальному бюджету

25 октября 2023, 07:50
Фото: Город55
Изменения предполагают рост как доходов, так и расходов муниципалитета.

Сегодня, 25 октября, в Омском городском Совете прошло очередное пленарное заседание. Одним из пунктов повестки было обсуждение пакета поправок к городскому бюджету, предложенного администрацией и предполагающего рост как доходной, так и расходной частей.

— Бюджет города вырос более чем на 10 млрд в результате 6 поправок со знаком плюс, — отметил председатель городского Совета Владимир Корбут. — Это результат совместной работы администрации города, правительства Омской области и правительства Российской Федерации по реализации нацпроектов. При этом растут доходы не только за счет безвозмездных поступлений, но и за счет собственных доходов города Омска…

Шестая серия поправок предполагает увеличение доходов муниципалитета в текущем году на 2 млрд 389 млн рублей. Это и налоговые поступления (в частности, связанные с НДФЛ), и неналоговые, и субсидии. Дополнительные деньги пойдут на решение социальных вопросов, на повышение зарплат работникам образования, на выплату муниципальным перевозчикам межтарифной разницы и на другие значимые для города мероприятия.

Депутаты одобрили поправки. Теперь, с учетом последних изменений, доходы муниципалитета за 2023 год должны составить 39,698 млрд рублей, а расходы — 41,316 млрд.

Омские депутаты одобрили шестую серию поправок к городскому бюджету
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#Город#Омск#Владимир Корбут#Новости#Николай Эйхвальд
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