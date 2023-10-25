Что можно и что нельзя делать в день Иверской иконы

26 октября в православных храмах отмечается праздник в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы, которая также известна как Вратарница или Привратница. В народном календаре этот праздник называется Иверская. По старому стилю дата праздника приходится на 13 октября.