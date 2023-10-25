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Posted 25 октября, 14:25

Published 25 октября, 14:25

Modified 25 октября, 14:29

Updated 25 октября, 14:29

Что можно и что нельзя делать в день Иверской иконы

25 октября 2023, 14:25
26 октября в православных храмах отмечается праздник в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы, которая также известна как Вратарница или Привратница. В народном календаре этот праздник называется Иверская. По старому стилю дата праздника приходится на 13 октября.

Общественная служба новостей узнала о том, какие действия разрешены и запрещены в этот день.

В России Иверская икона Пресвятой Богородицы всегда была особенно почитаема. Верующие молились ей, просили о помощи в решении различных бытовых проблем и об утешении в горе. Также они произносили молитвы о защите от пожаров и об обильном урожае.

Кроме того, существовали и другие поверья и запреты, связанные с этой датой, которые наши предки старались соблюдать.

В день Иверской иконы не рекомендуется делать крупные покупки. Если вы планировали приобрести мебель, бытовую технику, недвижимость или другие дорогостоящие вещи, лучше отложить это на более благоприятное время. В противном случае новое приобретение может оказаться неполноценным или даже поломанным.

В прошлом считалось, что именно 26 октября (13 октября по старому стилю) можно сильно простудиться. Поэтому в этот день рекомендуется одеваться очень тепло, чтобы закрыть все части тела.

Традиционно в день Иверской иконы не принято было открывать окна в доме. Говорили, что это может привлечь злых духов, которые нанесут вред здоровью жителей дома.

Наши предки опасались незнакомцев в этот день и старались избегать с ними разговоров. Считалось, что они могут обмануть и украсть деньги.

Согласно верованиям, в этот день следует воздержаться от употребления спиртных напитков, так как непослушные люди будут наказаны финансовыми проблемами.

Что можно делать в день Иверской иконы? Важно провести генеральную уборку в своем жилище и на прилегающей территории. Особое внимание следует уделить ванной комнате и полам.

Хорошей идеей будет переставить мебель в доме. Это поможет привлечь новые положительные события и приключения в вашу жизнь. Также можно добавить новые предметы декора, чтобы оживить интерьер.

В день Иверской иконы стоит освободиться от всех обид и прощать всех своих врагов, которые желали вам зла. Негатив накапливается и превращается в болезни, поэтому очень важно избавиться от обид и недобрых чувств.

Этот день также подходит для посещения сауны или бани. Эти процедуры помогут обновиться как внешне, так и внутренне.

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