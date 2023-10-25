Что исключить из рациона офисного сотрудника

При работе в офисе, часто возникают проблемы с недостатком времени для приема полноценной пищи. В таких случаях мы обращаемся к перекусам и фастфуду. Чтобы избежать этого, диетолог-консультант Алексей Кабанов советует следующее, пишет Pravda.Ru.