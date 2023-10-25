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Posted 25 октября, 10:51

Published 25 октября, 10:51

Modified 25 октября, 10:53

Updated 25 октября, 10:53

Что исключить из рациона офисного сотрудника

25 октября 2023, 10:51
При работе в офисе, часто возникают проблемы с недостатком времени для приема полноценной пищи. В таких случаях мы обращаемся к перекусам и фастфуду. Чтобы избежать этого, диетолог-консультант Алексей Кабанов советует следующее, пишет Pravda.Ru.

Во-первых, необходимо исключить фастфуд из ежедневного рациона. Эти продукты имеют отрицательное воздействие на здоровье, особенно на печень.

Во-вторых, стоит уменьшить потребление сладких напитков, таких как газировка и соки. Они содержат большое количество сахара, что может привести к различным заболеваниям сердца и сосудов, диабету и ожирению.

В-третьих, рекомендуется ограничить потребление мясных продуктов. Мясной фастфуд содержит излишнее количество насыщенных жиров, которые негативно влияют на состояние сосудов.

Что касается добавлений в рацион, Алексей Кабанов советует перейти на перекусы с орехами. Орехи содержат полезные ненасыщенные жирные кислоты и являются питательными продуктами.

Также рекомендуется перейти на растительный рацион, заменив фастфуд фруктами и овощным салатом. Регулярное потребление растительной пищи добавит легкости и энергии.

Наконец, вместо продуктов, содержащих сахар, можно употреблять сухофрукты. Они помогут поднять тонус, не нанося вреда организму. При этом, кофе или чай можно выпить, взяв с собой пакетик кураги или чернослива без сахарной глазури.

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