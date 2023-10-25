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Posted 25 октября, 13:05

Published 25 октября, 13:05

Modified 25 октября, 13:08

Updated 25 октября, 13:08

иллюстрация

Будет проверка. В Омске неизвестные пометили березы для вырубки на Волгоградской

25 октября 2023, 13:05
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске неизвестные пометили березы для вырубки в лесу на Волгоградской

Представители администрации Омска отметили, что разрешения на снос деревьев на том участке никто не давал.

Жители областного центра заметили, что в лесном массиве рядом с теплотрассой по улице Волгоградская неизвестные пометили красной краской деревья. На это обратили внимание активисты, которые пытаются защитить лес от вырубки.

Было помечено порядка пяти берез. Омичи приложили к записи соответствующие фотографии. Как узнал Город55, работы по сносу деревьев на Волгоградской незаконны.

Фото: "Защитим лес на Волгоградской"
«Действующих разрешений на снос и обрезку зеленых насаждений на данной территории нет. В соответствии с постановлением администрации города Омска 683-п администрацией Кировского округа будет проведена проверка законности работ на обозначенном участке», — прокомментировали изданию в пресс-центре мэрии.

Напомним, что на Волгоградской полным ходом идет строительство ЖК «Зеленая река». Помимо жилых высоток в новом микрорайоне питерский застройщик «Эталон» возведет детские сады, школы, дороги и другие инфраструктурные объекты.

Недавно АО «ОмскВодоканал» одобрили проект строительства канализационных сетей, которые подведут к строящемуся микрорайону.

«Прокладывать трубы через городской лес — это вредительство в отношении нашего города. Руководство городской администрации игнорирует проблему застройки лесов на Волгоградской», — отметила инициативная группа омичей.

Также они считают кощунством проводить земляные работы на той территории, поскольку в лесу местные жители организовали кладбище домашних животных.

Омский водоканал построит сети канализации к ЖК иногороднего девелопера
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#Город#Омск#Омская область#Строительство#Жалобы#Вырубка деревьев#Застройщик#Вырубка леса#Лес#Новости#Застройка#Алина Ясинская
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