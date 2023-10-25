Будет проверка. В Омске неизвестные пометили березы для вырубки на Волгоградской

Posted 25 октября, 13:05
Published 25 октября, 13:05
Modified 25 октября, 13:08
Updated 25 октября, 13:08
Жители областного центра заметили, что в лесном массиве рядом с теплотрассой по улице Волгоградская неизвестные пометили красной краской деревья. На это обратили внимание активисты, которые пытаются защитить лес от вырубки.
Было помечено порядка пяти берез. Омичи приложили к записи соответствующие фотографии. Как узнал Город55, работы по сносу деревьев на Волгоградской незаконны.
«Действующих разрешений на снос и обрезку зеленых насаждений на данной территории нет. В соответствии с постановлением администрации города Омска 683-п администрацией Кировского округа будет проведена проверка законности работ на обозначенном участке», — прокомментировали изданию в пресс-центре мэрии.
Напомним, что на Волгоградской полным ходом идет строительство ЖК «Зеленая река». Помимо жилых высоток в новом микрорайоне питерский застройщик «Эталон» возведет детские сады, школы, дороги и другие инфраструктурные объекты.
Недавно АО «ОмскВодоканал» одобрили проект строительства канализационных сетей, которые подведут к строящемуся микрорайону.
«Прокладывать трубы через городской лес — это вредительство в отношении нашего города. Руководство городской администрации игнорирует проблему застройки лесов на Волгоградской», — отметила инициативная группа омичей.
Также они считают кощунством проводить земляные работы на той территории, поскольку в лесу местные жители организовали кладбище домашних животных.