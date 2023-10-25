Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 11:18

Published 25 октября, 11:18

Modified 25 октября, 11:20

Updated 25 октября, 11:20

5 правил правильного питания на ночь

25 октября 2023, 11:18
Эксперты отмечают, что для похудения лучше избегать употребления пищи за несколько часов до сна. Однако это может быть сложной задачей, особенно для неподготовленного человека.

Если все же хочется что-то перекусить вечером, но при этом избежать набора лишнего веса, следуйте нескольким правилам. Об этом рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов, пишет Pravda.Ru.

Во-первых, не употребляйте мясные продукты перед сном. Их избыток насыщенных жирных кислот может привести к проблемам с сердцем, сосудами, диабету и ожирению. Вместо этого можно заменить мясо и мясные субпродукты на бобовые, цельнозерновые продукты, растительное мясо и растительное молоко, которые содержат растительные белки.

Во-вторых, стоит избегать употребления сладкого ночью. Продукты с добавленным сахаром вредны сами по себе, а если пить сладкий сок или газировку перед сном, то можно быть уверенным, что на утро появятся лишние килограммы. Лучше съесть несколько фруктов или сухофруктов в умеренном количестве.

И наконец, стоит исключить молочные продукты перед сном. Творожок или стакан кефира может показаться легким перекусом, но они содержат большое количество природных трансжиров. Например, сливочное масло содержит до 8%. Вместо этого можно съесть небольшую порцию орехов или овощной салат с растительным маслом. Эти продукты содержат ненасыщенные жирные кислоты, которых часто не хватает организму. Таким образом, вы получите необходимый заряд энергии, но без лишнего веса и вреда для здоровья.

Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43