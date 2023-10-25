5 правил правильного питания на ночь

И наконец, стоит исключить молочные продукты перед сном. Творожок или стакан кефира может показаться легким перекусом, но они содержат большое количество природных трансжиров. Например, сливочное масло содержит до 8%. Вместо этого можно съесть небольшую порцию орехов или овощной салат с растительным маслом. Эти продукты содержат ненасыщенные жирные кислоты, которых часто не хватает организму. Таким образом, вы получите необходимый заряд энергии, но без лишнего веса и вреда для здоровья.