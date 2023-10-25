5 правил правильного питания на ночь

Posted 25 октября, 11:18
Published 25 октября, 11:18
Modified 25 октября, 11:20
Updated 25 октября, 11:20
Если все же хочется что-то перекусить вечером, но при этом избежать набора лишнего веса, следуйте нескольким правилам. Об этом рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов, пишет Pravda.Ru.
Во-первых, не употребляйте мясные продукты перед сном. Их избыток насыщенных жирных кислот может привести к проблемам с сердцем, сосудами, диабету и ожирению. Вместо этого можно заменить мясо и мясные субпродукты на бобовые, цельнозерновые продукты, растительное мясо и растительное молоко, которые содержат растительные белки.
Во-вторых, стоит избегать употребления сладкого ночью. Продукты с добавленным сахаром вредны сами по себе, а если пить сладкий сок или газировку перед сном, то можно быть уверенным, что на утро появятся лишние килограммы. Лучше съесть несколько фруктов или сухофруктов в умеренном количестве.
И наконец, стоит исключить молочные продукты перед сном. Творожок или стакан кефира может показаться легким перекусом, но они содержат большое количество природных трансжиров. Например, сливочное масло содержит до 8%. Вместо этого можно съесть небольшую порцию орехов или овощной салат с растительным маслом. Эти продукты содержат ненасыщенные жирные кислоты, которых часто не хватает организму. Таким образом, вы получите необходимый заряд энергии, но без лишнего веса и вреда для здоровья.