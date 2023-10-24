Жительница Омской области приютила на своем участке 30 собак и попала под суд

Posted 24 октября, 09:10
Published 24 октября, 09:10
Modified 24 октября, 09:12
Updated 24 октября, 09:12
Незаконный питомник был организован на территории частного дома в Называевске в конце 2022 года. Сейчас в нем проживает от 20 до 30 бездомных собак.
В суде заявители настаивали на рассмотрении вопроса и принятии мер, так как несколько десятков собак, которых содержит женщина, нарушают их права на безопасность, покой и тишину, а также чистый атмосферный воздух. Кроме того, земельный участок не предназначен для развода животных и подобной деятельности.
Владелица питомника иск не признала, уверяя, что собаки громко лают лишь тогда, когда их дразнят люди. Более того, по её словам, сейчас она строит дополнительные вольеры, где планирует производить звукоизоляцию.
Однако, несмотря на доводы ответчика, суд признал действия женщины незаконными и запретил содержать на земельном участке в центре Называевска более двух собак.
«Большое скопление собак на небольшой территории создает условия для нарушения санитарно-эпидемических, гигиенических норм и правил. Для содержания животных в таком количестве требуются их постоянный контроль и иные необходимые мероприятия. Отсутствие на участке приемников для сбора сточных вод и отходов жизнедеятельности животных может привести к загрязнению окружающей среды и распространению бактериальных и паразитарных болезней», — рассказали в пресс-службе омских судов.