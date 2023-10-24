Жительница Омской области приютила на своем участке 30 собак и попала под суд

В суде заявители настаивали на рассмотрении вопроса и принятии мер, так как несколько десятков собак, которых содержит женщина, нарушают их права на безопасность, покой и тишину, а также чистый атмосферный воздух. Кроме того, земельный участок не предназначен для развода животных и подобной деятельности.