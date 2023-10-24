Житель Сахалина победил в финале конкурса «Лидеры России» на Дальнем Востоке

«Конкурс меняется каждый раз, пятый сезон был очень интересным. У меня за плечами уже 17 лет работы в банковской сфере. Основной своей компетенцией считаю умение работать с людьми, учитывать и принимать во внимание их интересы. Для себя понял, что победа в конкурсе начинается задолго до него, она основывается на знаниях и конкретном опыте. Поэтому чем больше задач берешь на себя, тем больше совершенствуешься. Активно вовлекаю в проекты президентской платформы „Россия — страна возможностей“ своих детей, их у меня трое. Считаю, что конкурсы — реальная возможность познакомиться с людьми, которые усилят вас как профессионала и помогут реализовать те идеи, которые невозможно выполнить в одиночку», — прокомментировал Станислав Медзиновский.