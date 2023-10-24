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Posted 24 октября, 06:46

Published 24 октября, 06:46

Modified 24 октября, 06:59

Updated 24 октября, 06:59

Иллюстрация

В спецоперации погиб учитель ОБЖ из Омской области

24 октября 2023, 06:46
Фото: 1MI
Иллюстрация

В СВО погиб школьный учитель из Большеречья Омской области

Виктор Порядочных преподавал основы безопасности жизнедеятельности. За военнослужащим закрепился позывной «Учитель».

В зоне проведения спецоперации погиб 37-летний гвардии сержант Виктор Порядочных из Большереченского района Омской области, сообщили 21 октября в районной администрации.

Виктор Порядочных работал учителем ОБЖ в школе. Находясь на СВО, за военнослужащим закрепился позывной «Учитель». Прощание с погибшим бойцом прошло в минувшее воскресенье, 22 октября.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Виктора Порядочных.

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#Общество#Омская область#Учитель#Большеречье#Погиб#Сво#Евгений Игишев#Участник СВО
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