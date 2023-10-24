В спецоперации погиб учитель ОБЖ из Омской области

Posted 24 октября, 06:46
Published 24 октября, 06:46
Modified 24 октября, 06:59
Updated 24 октября, 06:59
В зоне проведения спецоперации погиб 37-летний гвардии сержант Виктор Порядочных из Большереченского района Омской области, сообщили 21 октября в районной администрации.
Виктор Порядочных работал учителем ОБЖ в школе. Находясь на СВО, за военнослужащим закрепился позывной «Учитель». Прощание с погибшим бойцом прошло в минувшее воскресенье, 22 октября.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Виктора Порядочных.