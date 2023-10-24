В Каменске-Уральском мужчины получили сроки за нападения на девушку из-за цвета волос

В течение судебного процесса были представлены доказательства того, что вечером 21 августа 2023 года двое мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляли и угрожали девушке, родившейся в 2004 году. Они не только неоднократно ударили ее по голове, но и бросили в лицо упаковку с мукой, а затем окунули в воду, целенаправленно лишив потерпевшую возможности дышать. Причиной издевательств стала яркая окраска волос девушки, пишет ФедералПресс.