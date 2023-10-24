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Posted 24 октября, 08:40

Published 24 октября, 08:40

Modified 24 октября, 08:42

Updated 24 октября, 08:42

В Каменске-Уральском мужчины получили сроки за нападения на девушку из-за цвета волос

24 октября 2023, 08:40
В Каменске-Уральском двум мужчинам вынесли приговор по уголовному делу о хулиганстве и угрозе убийством. Обвинение предъявила свердловская прокуратура. Оказалось, что эти двое напали на девушку из-за ее яркого цвета волос.

 

В течение судебного процесса были представлены доказательства того, что вечером 21 августа 2023 года двое мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляли и угрожали девушке, родившейся в 2004 году. Они не только неоднократно ударили ее по голове, но и бросили в лицо упаковку с мукой, а затем окунули в воду, целенаправленно лишив потерпевшую возможности дышать. Причиной издевательств стала яркая окраска волос девушки, пишет ФедералПресс.

По результатам расследования и на основании полученных доказательств Красногорский районный суд города Каменска-Уральского вынес приговор: одному из подсудимых назначено лишение свободы на срок в 3 года, а другому — на срок в 3 года и 2 месяца в колонии строго режима.

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