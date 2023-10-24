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Posted 24 октября, 08:21

Published 24 октября, 08:21

Modified 24 октября, 08:23

Updated 24 октября, 08:23

В Братске произошла потасовка, переросшая в стрельбу

24 октября 2023, 08:21
В Братске, Иркутской области, произошла драка, которая переросла в стрельбу. В результате инцидента один человек получил ранение. Информацию об этом предоставили сотрудники местной полиции.

Полиция сообщила, что началось все в ночном кафе, где пострадавший столкнулся с другими посетителями. Покинув заведение, мужчина отправился по адресу: улица Гагарина, дом № 81, где его настигли противники. Они начали драку и один из них несколько раз выстрелил в сторону мужчины, возможно, используя травматическое оружие. После этого злоумышленники скрылись, пишет ФедералПресс.

Раненый получил травмы грудной клетки и ему потребовалась госпитализация. Его состояние оценивается как серьезное, но стабильное.

На данный момент подозреваемые в деле задержаны у Центрального рынка. Следует отметить, что человек, который открыл стрельбу, имеет ранее судимость, а его компаньон был участником нелегальных дел. В настоящее время ведутся следственные действия.

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