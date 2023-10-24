В Братске произошла потасовка, переросшая в стрельбу

Posted 24 октября, 08:21
Published 24 октября, 08:21
Modified 24 октября, 08:23
Updated 24 октября, 08:23
Полиция сообщила, что началось все в ночном кафе, где пострадавший столкнулся с другими посетителями. Покинув заведение, мужчина отправился по адресу: улица Гагарина, дом № 81, где его настигли противники. Они начали драку и один из них несколько раз выстрелил в сторону мужчины, возможно, используя травматическое оружие. После этого злоумышленники скрылись, пишет ФедералПресс.
Раненый получил травмы грудной клетки и ему потребовалась госпитализация. Его состояние оценивается как серьезное, но стабильное.
На данный момент подозреваемые в деле задержаны у Центрального рынка. Следует отметить, что человек, который открыл стрельбу, имеет ранее судимость, а его компаньон был участником нелегальных дел. В настоящее время ведутся следственные действия.