Участник СВО из Луганска после ранения продолжает работать и помогать людям

Андрей возглавил центр в 2016 году и с тех пор занимается организационными вопросами и развитием инваспорта в Луганской Народной Республике. Дело это не такое простое, как может показаться со стороны. По словам руководителя, основная трудность заключается в отсутствии спортивной базы, где можно было бы полноценно тренироваться и проводить соревнования, которые очень важны для поднятия духа и уверенности в себе. Оказывается, самое сложное — донести проблемы инвалидов до тех людей, от которых зависит развитие инваспорта, чтобы на них обратили внимание и помогли. Их надо понять и прочувствовать, как это сделал Андрей.