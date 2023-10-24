Участник СВО из Луганска после ранения продолжает работать и помогать людям

Posted 24 октября, 10:59
Published 24 октября, 10:59
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Андрей возглавил центр в 2016 году и с тех пор занимается организационными вопросами и развитием инваспорта в Луганской Народной Республике. Дело это не такое простое, как может показаться со стороны. По словам руководителя, основная трудность заключается в отсутствии спортивной базы, где можно было бы полноценно тренироваться и проводить соревнования, которые очень важны для поднятия духа и уверенности в себе. Оказывается, самое сложное — донести проблемы инвалидов до тех людей, от которых зависит развитие инваспорта, чтобы на них обратили внимание и помогли. Их надо понять и прочувствовать, как это сделал Андрей.
Как настоящий мужчина и патриот Андрей Лещенко стал участником СВО, и его профессиональная карьера прервалась на полгода. Получив ранение, он вернулся домой и возобновил свою деятельность в общественной организации.
— Это повлияло на мою работу, теперь я вижу и знаю, для чего нужно продолжать ее дальше. К сожалению, инвалидов становится все больше, им всем нужна помощь, поэтому наша работа востребована, — говорит участник проекта #безграничные_донбасс.
В центре занимаются спортом около 120 человек, это и взрослые, и дети. Все они рады такой возможности. В этом году была создана команда по волейболу сидя. Она состоит из ребят-участников СВО, которые остались без нижних конечностей. Команда сформировалась в марте, а уже в апреле ее пригласили на чемпионат России. Андрей тоже участвовал в этой игре, там допускаются два здоровых человека.
— Незабываемые ощущения! Думаю, что смог помочь команде выступить на достойном уровне, — делится он впечатлениями.
Директору «Инваспорта» времени всегда не хватает, хотелось бы в сутках иметь еще пару часов. Ведь необходимо уделить внимание семье, которая его понимает и поддерживает. Поэтому он старается не откладывать дела на завтра, иначе все это превратится в нарастающий ком.
— Без сложностей нет развития. Они являются толчком для дальнейшего продвижения не только в профессиональной карьере, но и в жизни. Мы стоим на пороге изменений, и сейчас переломный момент, который надо пережить и верить, что все будет хорошо, — считает Андрей.
Под его руководством центр инвалидного спорта стал настоящей отдушиной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Его деятельность будет расширяться, придут другие участники, ведь люди не должны замыкаться в себе. А здесь их ждут и понимают.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.