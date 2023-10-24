Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 12:23

Published 24 октября, 12:23

Modified 24 октября, 12:25

Updated 24 октября, 12:25

Психолог Лия Аванесова объяснила, как справиться с осенней хандрой

24 октября 2023, 12:23
Многие люди сталкиваются с состоянием, которое называют «осенней хандорой». Это вызвано серой и дождливой погодой, похолоданием и отсутствием солнца. Но у этого состояния есть научное объяснение, и с ним можно и нужно справляться.

Психолог Лия Аванесова рассказала о том, как преодолеть осеннюю тоску и отличить ее от настоящей депрессии. В своей беседе с RuNews24.ru она вспомнила цитату из произведения И. А. Гончарова «Обрыв», которая точно описывает состояние осенней хандры — уход в себя.

Ученые объясняют осеннюю хандру физиологическими причинами. Сокращение продолжительности светового дня ведет к снижению уровня витамина D и гормона серотонина, который влияет на наше настроение. Это также приводит к утомляемости, сонливости, снижению концентрации внимания и памяти, изменению аппетита и возникновению тревоги.

Лия Аванесова отметила, что организм перестраивается на смену сезона, и эти состояния являются временными. Через несколько недель мы адаптируемся.

Иногда под плохим настроением на фоне смены сезонов скрывается депрессивное состояние. Отличить его от осенней хандры достаточно сложно, потому что симптомы могут быть скрыты. В депрессивном состоянии человек чувствует беспомощность, ненужность, теряет интерес к привычным делам. Ощущение отсутствия сил и энергии, хронической усталости и отсутствие либидо — все это указывает на депрессию.

Лия Аванесова также отметила, что настоящая депрессия характеризуется пониженным настроением, заторможенностью движений и мышления. Симптомы могут различаться в зависимости от формы заболевания и степени их выраженности.

Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43