Психолог Лия Аванесова объяснила, как справиться с осенней хандрой

Posted 24 октября, 12:23
Published 24 октября, 12:23
Modified 24 октября, 12:25
Updated 24 октября, 12:25
Психолог Лия Аванесова рассказала о том, как преодолеть осеннюю тоску и отличить ее от настоящей депрессии. В своей беседе с RuNews24.ru она вспомнила цитату из произведения И. А. Гончарова «Обрыв», которая точно описывает состояние осенней хандры — уход в себя.
Ученые объясняют осеннюю хандру физиологическими причинами. Сокращение продолжительности светового дня ведет к снижению уровня витамина D и гормона серотонина, который влияет на наше настроение. Это также приводит к утомляемости, сонливости, снижению концентрации внимания и памяти, изменению аппетита и возникновению тревоги.
Лия Аванесова отметила, что организм перестраивается на смену сезона, и эти состояния являются временными. Через несколько недель мы адаптируемся.
Иногда под плохим настроением на фоне смены сезонов скрывается депрессивное состояние. Отличить его от осенней хандры достаточно сложно, потому что симптомы могут быть скрыты. В депрессивном состоянии человек чувствует беспомощность, ненужность, теряет интерес к привычным делам. Ощущение отсутствия сил и энергии, хронической усталости и отсутствие либидо — все это указывает на депрессию.
Лия Аванесова также отметила, что настоящая депрессия характеризуется пониженным настроением, заторможенностью движений и мышления. Симптомы могут различаться в зависимости от формы заболевания и степени их выраженности.