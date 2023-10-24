Психолог Лия Аванесова объяснила, как справиться с осенней хандрой

Иногда под плохим настроением на фоне смены сезонов скрывается депрессивное состояние. Отличить его от осенней хандры достаточно сложно, потому что симптомы могут быть скрыты. В депрессивном состоянии человек чувствует беспомощность, ненужность, теряет интерес к привычным делам. Ощущение отсутствия сил и энергии, хронической усталости и отсутствие либидо — все это указывает на депрессию.