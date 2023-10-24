Прямой пассажирский авиарейс впервые в истории свяжет Сахалин и Северные Курилы

Posted 24 октября, 06:06
Published 24 октября, 06:06
Modified 24 октября, 06:10
Updated 24 октября, 06:10
Уже в следующем году министерство транспорта Сахалинской области организует авиамаршрут Северо-Курильск — Ноглики — Южно-Сахалинск. После модернизации взлетно-посадочной полосы на Парамушире запустят прямой рейс в областной центр. Анонсируя важную задачу, Валерий Лимаренко подчеркнул: с учетом того, что жители Северо-Курильского района сейчас полностью зависят от вертолета и морского транспорта, необходимо расширять транспортную доступность островного региона в этом направлении.
«Сейчас местные жители из-за плохой погоды зачастую не могут быстро добраться на Сахалин. Дорога в одну сторону может занимать до недели. Самолет должен во многом решить этот вопрос. Профильным специалистам поставлена задача организовать прямой авиамаршрут с Парамушира на Сахалин», — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
На минувшей неделе в Сахалинской области запустили первый в истории пассажирский авиарейс в Северо-Курильск. Самолет Ан-28 вылетел из Петропавловска-Камчатского и успешно приземлился на Парамушире. Теперь такие полеты будут регулярными. Воздушное судно вмещает до 16 пассажиров. Кроме того, новая ВПП снимет ограничения по приему самолетов пассажировместимостью до 19 человек, что дополнительно улучшит регулярное авиасообщение с островом. Время в пути до Петропавловска-Камчатского сократится почти в 1,5 раза.
«В 2024 году будут организованы рейсы из Северо-Курильска в Южно-Сахалинск через Ноглики. Затем Парамушир свяжем прямым сообщением с областным центром. Для этого необходимо реконструировать взлетно-посадочную полосу. В результате этих работ полоса будет удлинена», — отметил областной министр транспорта и дорожного хозяйства Валерий Спиченко.
Развивать авиасообщение на Дальнем Востоке поручил президент Российской Федерации Владимир Путин. В рамках выполнения этой задачи на базе сахалинской авиакомпании «Аврора» создана «Единая Дальневосточная авиакомпания». Маршрутная сеть охватывает 262 населенных пункта ДФО, большинство из которых являются труднодоступными.