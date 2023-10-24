Просила о помощи. В Омской области изнасиловали девочку в стенах детдома

Posted 24 октября, 10:33
Published 24 октября, 10:33
Modified 24 октября, 10:36
Updated 24 октября, 10:36
В Омской области возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Жертвой оказалась воспитанница одного из местных детских домов. Об этом сообщила омская журналистка Наталья Граф.
Фигурантом дела стал директор учреждения, в котором пребывала девочка. Известно, что в течение несколько лет с 12-летнего возраста девочка подвергалась сексуальному насилию. По словам Граф, она просила помощи у правоохранительных органов.
Несколько раз девочка обращалась в полицию с заявлением, но сотрудники УМВД ей не верили. В пресс-центре СУ СК РФ по Омской области Городу55 подтвердили о возбуждении уголовного дела. Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее в регионе разразился скандал из-за конфликта в Большеуковском доме детства. Там одна из воспитанниц заставила другую мыть туалеты голыми руками. Также девочку били несколько раз по лицу, якобы за то, что она опоздала в столовую.
По факту случившегося также возбуждено уголовное дело. На этом фоне губернатор Омской области анонсировал массовые проверки в детских домах и интернатах.