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Posted 24 октября, 10:38

Published 24 октября, 10:38

Modified 24 октября, 10:41

Updated 24 октября, 10:41

Иллюстрация

Прокуратура проверила подвалы, затопленные отходами, в одном из сел Омской области

24 октября 2023, 10:38
Фото: 1MI
Иллюстрация

Прокуратура провела проверку затопленных подвалов в селе Омской области

Прокуратура Кормиловского района Омской области организовала проверку в селе Сыропятское после сообщений СМИ.

Так, во время проверки прокуратура обратила внимание на исполнение законодательства о водоотведении в деятельности органов местного самоуправления и обслуживающей организации. Произошло это из-за затопления бытовыми отходами подвалов многоквартирных домов.

После проверки главе Сыропятского сельского поселения внесено представление, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Также отмечается, что в домах уже возобновили водоотведение. Сейчас проводится ликвидация сточных вод из затопленных участков. Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокурором Кормиловского района.

Напомним, что недавно Городу55 пожаловалась на ситуацию местная жительница. Она рассказывала, что подвалы домов на улице Береговая затоплены жидкими бытовыми отходами, запах от которых доставляет дискомфорт и проникает в квартиры сельчан.

Фото: Прокуратура Омской области
«Сдерживают тошноту». В Омской области подвалы домов топит жидкими бытовыми отходами
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#Омск#Омская область#Прокуратура#Жалобы#Потоп#Новости#Прокурорская проверка#Жалоба#Проверка прокуратуры#Затопления#Затопление#Анастасия Баянова
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