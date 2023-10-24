Прокуратура проверила подвалы, затопленные отходами, в одном из сел Омской области

После проверки главе Сыропятского сельского поселения внесено представление, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Также отмечается, что в домах уже возобновили водоотведение. Сейчас проводится ликвидация сточных вод из затопленных участков. Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокурором Кормиловского района.