Прокуратура проверила подвалы, затопленные отходами, в одном из сел Омской области

Posted 24 октября, 10:38
Published 24 октября, 10:38
Modified 24 октября, 10:41
Updated 24 октября, 10:41
Так, во время проверки прокуратура обратила внимание на исполнение законодательства о водоотведении в деятельности органов местного самоуправления и обслуживающей организации. Произошло это из-за затопления бытовыми отходами подвалов многоквартирных домов.
После проверки главе Сыропятского сельского поселения внесено представление, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Также отмечается, что в домах уже возобновили водоотведение. Сейчас проводится ликвидация сточных вод из затопленных участков. Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокурором Кормиловского района.
Напомним, что недавно Городу55 пожаловалась на ситуацию местная жительница. Она рассказывала, что подвалы домов на улице Береговая затоплены жидкими бытовыми отходами, запах от которых доставляет дискомфорт и проникает в квартиры сельчан.