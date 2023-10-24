Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 11:40

Published 24 октября, 11:40

Modified 24 октября, 11:42

Updated 24 октября, 11:42

Правоохранители задержали банду лжегазовщиков в Московской области

24 октября 2023, 11:40
В Московской области задержана группа мошенников, которая обманывала пожилых людей и грабила их дома.

По информации, предоставленной правоохранительными органами, члены банды под видом газовщиков навещали пенсионеров и предлагали установить специальное оборудование. Если старики отказывались пускать их в дом, аферисты применяли насилие и проникали внутрь, пишет RT.

Вечером злоумышленники силой открывали двери потенциальных жертв и, угрожая им физической расправой, забирали деньги. За короткое время было совершено три разбойных нападения. Об этом сообщает Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Главная цель мошенников была получение денег и ценных вещей, которые затем продавались. У полиции удалось изъять у них форму, в которую они переодевались перед совершением преступления, а также автомобиль.

Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43