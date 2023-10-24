Правоохранители задержали банду лжегазовщиков в Московской области

Posted 24 октября, 11:40
Published 24 октября, 11:40
Modified 24 октября, 11:42
Updated 24 октября, 11:42
По информации, предоставленной правоохранительными органами, члены банды под видом газовщиков навещали пенсионеров и предлагали установить специальное оборудование. Если старики отказывались пускать их в дом, аферисты применяли насилие и проникали внутрь, пишет RT.
Вечером злоумышленники силой открывали двери потенциальных жертв и, угрожая им физической расправой, забирали деньги. За короткое время было совершено три разбойных нападения. Об этом сообщает Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Главная цель мошенников была получение денег и ценных вещей, которые затем продавались. У полиции удалось изъять у них форму, в которую они переодевались перед совершением преступления, а также автомобиль.