Правила стирки пальто, куртки и пуховика в стиральной машине

Posted 24 октября, 14:04
Published 24 октября, 14:04
Modified 24 октября, 14:10
Updated 24 октября, 14:10
Стирка зимних пальто или куртки без услуг химчистки может быть сложной задачей, но возможна в домашних условиях при соблюдении правил и учете состава ткани. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Перед стиркой пальто в стиральной машине необходимо проверить стойкость красителя. Для этого можно замочить небольшую часть изделия в теплой воде на протяжении 60 минут. Если пальто полиняло, его нельзя стирать в машинке.
Чтобы правильно стирать пальто, следует ознакомиться с ярлыком изделия. В машинке безопасно стираются только изделия из полиэстера. Перед стиркой необходимо вытащить из карманов все мелкие предметы, застегнуть застежки и молнии, а пуговицы оставить нетронутыми. Затем пальто следует вывернуть наизнанку и поместить в барабан стиральной машины. Рекомендуется выбрать деликатный режим стирки при температуре 40 градусов, отключив отжим. Чтобы избежать повреждений, пальто лучше поместить в специальный мешок для стирки и использовать специальные средства для стирки. После стирки пальто не следует сушить близко к нагревательным приборам, а лучше всего повесить его на плечики в хорошо проветриваемом месте. Важно помнить, что кашемировое пальто нельзя стирать в стиральной машинке.
Пальто из драпа или шерсти лучше всего стирать вручную, аккуратно удаляя серьезные загрязнения.
Когда дело касается стирки куртки или пуховика в стиральной машине, следует помнить о нескольких правилах. Например, перед стиркой необходимо вытащить все мелкие предметы из карманов, застегнуть молнии, кнопки и пуговицы, а затем вывернуть куртку наизнанку. Температура воды в стиральной машине должна быть около 30 градусов, а для стирки рекомендуется использовать жидкие средства или специальный порошок. Чтобы сохранить объемность пуховика, можно положить в барабан несколько теннисных мячей с тканевой обивкой. После стирки куртку следует аккуратно встряхнуть и повесить на вешалку при комнатной температуре. Если пуховик стал непушистым, его можно прокрутить в стиральной машине с теннисными мячиками в режиме отжима.