Правила стирки пальто, куртки и пуховика в стиральной машине

Чтобы правильно стирать пальто, следует ознакомиться с ярлыком изделия. В машинке безопасно стираются только изделия из полиэстера. Перед стиркой необходимо вытащить из карманов все мелкие предметы, застегнуть застежки и молнии, а пуговицы оставить нетронутыми. Затем пальто следует вывернуть наизнанку и поместить в барабан стиральной машины. Рекомендуется выбрать деликатный режим стирки при температуре 40 градусов, отключив отжим. Чтобы избежать повреждений, пальто лучше поместить в специальный мешок для стирки и использовать специальные средства для стирки. После стирки пальто не следует сушить близко к нагревательным приборам, а лучше всего повесить его на плечики в хорошо проветриваемом месте. Важно помнить, что кашемировое пальто нельзя стирать в стиральной машинке.