Почему могут мерзнуть руки даже в тепле

Иногда люди замечают, что их руки постоянно холодные и ощущается зябкость. Даже в теплых помещениях они могут чувствовать холод в руках. Это может быть вызвано физиологическими причинами или являться симптомом серьезного заболевания, поэтому важно обратиться к врачу.