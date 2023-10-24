Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 14:24

Published 24 октября, 14:24

Modified 24 октября, 15:10

Updated 24 октября, 15:10

Почему могут мерзнуть руки даже в тепле

24 октября 2023, 14:24
Иногда люди замечают, что их руки постоянно холодные и ощущается зябкость. Даже в теплых помещениях они могут чувствовать холод в руках. Это может быть вызвано физиологическими причинами или являться симптомом серьезного заболевания, поэтому важно обратиться к врачу.

Одной из причин зябкости рук является обморожение. Даже после небольшого обморожения кожа может быть чувствительной к холоду еще долгое время. Например, при мытье рук холодной водой или во время зимней прогулки без рукавиц руки будут оставаться холодными даже в теплом помещении. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Синдром Рейно — другая причина зябкости рук. Она проявляется бледностью конечностей, онемением или покалыванием, а затем жжением и покраснением пальцев.

Вибрационная болезнь возникает у работников, которые постоянно контактируют с механизмами ударного или вращательного характера. Они ощущают холод в руках во время отдыха или сна, а также может быть парестезии и тянущие боли.

У пациентов с вегето-сосудистой дистонией (ВСД) руки и ноги плохо согреваются в помещении или в перчатках, кожа постоянно холодная на ощупь.

Профессиональное заболевание рук, такое как синдром запястного канала, может вызывать холод в руках. Люди, страдающие от этого заболевания, ощущают холод кожи после рабочего дня.

При снижении функции щитовидной железы может происходить нарушение терморегуляции, что приводит к холодным рукам. Также заболевание позвоночника, такое как остеохондроз, может вызывать зябкость рук.

Существуют и другие редкие причины зябкости рук, такие как дефицит витаминов, нарушения пищеварительной системы, неврологические заболевания и аутоиммунные процессы.

Кроме заболеваний, холод в руках могут вызывать стресс, курение, недостаток калорий, гормональные изменения и старение организма.

Если у вас постоянно холодные руки, в первую очередь стоит обратиться к врачу. Он проведет необходимые исследования и направит вас к специалисту. Для диагностики могут быть использованы рентген, электронейромиография, ангиография и анализы крови.

Если после обследований выясняется, что вы здоровы, но руки все равно мерзнут, возможно это связано с вашим образом жизни, стрессом или физиологическими причинами. Выполнение физических упражнений поможет активизировать кровоток и согреть руки. Также можно попробовать выпить горячий чай, чтобы согреться.

Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43