Почему могут мерзнуть руки даже в тепле

Posted 24 октября, 14:24
Published 24 октября, 14:24
Modified 24 октября, 15:10
Updated 24 октября, 15:10
Одной из причин зябкости рук является обморожение. Даже после небольшого обморожения кожа может быть чувствительной к холоду еще долгое время. Например, при мытье рук холодной водой или во время зимней прогулки без рукавиц руки будут оставаться холодными даже в теплом помещении. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Синдром Рейно — другая причина зябкости рук. Она проявляется бледностью конечностей, онемением или покалыванием, а затем жжением и покраснением пальцев.
Вибрационная болезнь возникает у работников, которые постоянно контактируют с механизмами ударного или вращательного характера. Они ощущают холод в руках во время отдыха или сна, а также может быть парестезии и тянущие боли.
У пациентов с вегето-сосудистой дистонией (ВСД) руки и ноги плохо согреваются в помещении или в перчатках, кожа постоянно холодная на ощупь.
Профессиональное заболевание рук, такое как синдром запястного канала, может вызывать холод в руках. Люди, страдающие от этого заболевания, ощущают холод кожи после рабочего дня.
При снижении функции щитовидной железы может происходить нарушение терморегуляции, что приводит к холодным рукам. Также заболевание позвоночника, такое как остеохондроз, может вызывать зябкость рук.
Существуют и другие редкие причины зябкости рук, такие как дефицит витаминов, нарушения пищеварительной системы, неврологические заболевания и аутоиммунные процессы.
Кроме заболеваний, холод в руках могут вызывать стресс, курение, недостаток калорий, гормональные изменения и старение организма.
Если у вас постоянно холодные руки, в первую очередь стоит обратиться к врачу. Он проведет необходимые исследования и направит вас к специалисту. Для диагностики могут быть использованы рентген, электронейромиография, ангиография и анализы крови.
Если после обследований выясняется, что вы здоровы, но руки все равно мерзнут, возможно это связано с вашим образом жизни, стрессом или физиологическими причинами. Выполнение физических упражнений поможет активизировать кровоток и согреть руки. Также можно попробовать выпить горячий чай, чтобы согреться.