Омское БУ ищет подрядчика, который спилит 2 вяза в дендропарке за 24 тысячи рублей

Posted 24 октября, 06:17
Published 24 октября, 06:17
Modified 24 октября, 06:19
Updated 24 октября, 06:19
Бюджетное учреждение Омской области «Управление по охране животного мира» опубликовало на сайте zakupki.gow.ru заявку, в которой фигурирует «оказание услуг по кронированию деревьев». В техническом задании речь идет о «благоустройстве территории памятника природы регионального значения „Дендропарк имени П. С. Комиссарова“», расположенного в 40 км от Омска по Черлакскому тракту, рядом с Усть-Заостровкой. Вопреки названию заявки, БУ хочет не кронировать деревья, а пилить.
— Валка деревьев с привлечением спецтехники, распил сваленных деревьев на пеньки, погрузка и вывоз порубочных остатков в количестве 2 (двух) единиц, — так описан предмет закупки в техзадании.
Высота вязов 16 метров, диаметр стволов около 40 сантиметров. Высота пня должна составлять «не более 0,1 м от среза до почвенного покрова».
Начальная цена контракта — 23 980 рублей. Таким образом, за спил и вывоз из дендропарка одного дерева бюджетное учреждение готово заплатить почти 12 тысяч. Лот был размещен 22 октября, заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 30 октября.