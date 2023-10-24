Омское БУ ищет подрядчика, который спилит 2 вяза в дендропарке за 24 тысячи рублей

Бюджетное учреждение Омской области «Управление по охране животного мира» опубликовало на сайте zakupki.gow.ru заявку, в которой фигурирует «оказание услуг по кронированию деревьев». В техническом задании речь идет о «благоустройстве территории памятника природы регионального значения „Дендропарк имени П. С. Комиссарова“», расположенного в 40 км от Омска по Черлакскому тракту, рядом с Усть-Заостровкой. Вопреки названию заявки, БУ хочет не кронировать деревья, а пилить.