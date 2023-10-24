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Posted 24 октября, 06:17

Published 24 октября, 06:17

Modified 24 октября, 06:19

Updated 24 октября, 06:19

Омское БУ ищет подрядчика, который спилит 2 вяза в дендропарке за 24 тысячи рублей

Омское БУ ищет подрядчика, который спилит 2 вяза в дендропарке за 24 тысячи рублей

24 октября 2023, 06:17
Фото: Город55
«Управление по охране животного мира» уже разместило заявку на сайте госзакупок.

Бюджетное учреждение Омской области «Управление по охране животного мира» опубликовало на сайте zakupki.gow.ru заявку, в которой фигурирует «оказание услуг по кронированию деревьев». В техническом задании речь идет о «благоустройстве территории памятника природы регионального значения „Дендропарк имени П. С. Комиссарова“», расположенного в 40 км от Омска по Черлакскому тракту, рядом с Усть-Заостровкой. Вопреки названию заявки, БУ хочет не кронировать деревья, а пилить.

— Валка деревьев с привлечением спецтехники, распил сваленных деревьев на пеньки, погрузка и вывоз порубочных остатков в количестве 2 (двух) единиц, — так описан предмет закупки в техзадании.

Высота вязов 16 метров, диаметр стволов около 40 сантиметров. Высота пня должна составлять «не более 0,1 м от среза до почвенного покрова».

Начальная цена контракта — 23 980 рублей. Таким образом, за спил и вывоз из дендропарка одного дерева бюджетное учреждение готово заплатить почти 12 тысяч. Лот был размещен 22 октября, заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 30 октября.

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#Омск#Новости#Снос деревьев#Николай Эйхвальд
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