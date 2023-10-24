Омский «Авангард» спасся за 50 секунд до сирены, но уступил «Ак Барсу» в овертайме

Posted 24 октября, 19:25
Published 24 октября, 19:25
Modified 24 октября, 20:40
Updated 24 октября, 20:40
Сегодня в Казани в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Встреча закончилась за пределами основного времени победой хозяев со счетом 2:1.
Игра началась с быстрого гола в исполнении казанцев, — Кирилл Петров прорвался за ворота, выкатил на пятак и попытался протолкнуть шайбу в ворота Ильи Проскурякова, но тщетно. Однако к тому моменту на помощь ему подскочил Илья Сафонов, который и открыл счет в игре.
Далее хозяева продолжили давить, но омичи весьма успешно, дерзко, а временами и чересчур остро, отгрызались и по итогам периода почти вдвое перебросали «Ак Барс».
Во втором периоде пришедшие на Татнефть-Арену» голов не увидели, хотя было жарко и у одних и у других ворот, но Проскуряков и Билялов тащили все и вся.
В третьей двадцатиминутке «ястребы» побежали было вперед, но весь атакующий настрой спал после необязательного удаления Рида Буше за игру сломанной клюшкой. За 2 с небольшим минуты до завершения основного времени «Авангард» снял вратаря и за 50 секунд до финальной сирены Михаил Беляев подставляет клюшку после броска Дамира Шарипзянова и сравнял счет.
В овертайме омичи вновь решили поиграть без вратаря и несколько раз были близки, чтобы забрать два очка в этом матче, но пропустили гол в пустые ворота в исполнении Никиты Лямкина.