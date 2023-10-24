Омский «Авангард» спасся за 50 секунд до сирены, но уступил «Ак Барсу» в овертайме

Игра началась с быстрого гола в исполнении казанцев, — Кирилл Петров прорвался за ворота, выкатил на пятак и попытался протолкнуть шайбу в ворота Ильи Проскурякова, но тщетно. Однако к тому моменту на помощь ему подскочил Илья Сафонов, который и открыл счет в игре.