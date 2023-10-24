Омских школьников попросили заполнить анкеты для военкомата. Объясняем, для чего

Posted 24 октября 2023, 04:03
Published 24 октября 2023, 04:03
Modified 27 октября 2023, 04:25
Updated 27 октября 2023, 04:25
В социальных сетях распространяются снимки анкет, которые просят заполнить омских школьников и их родителей для военкомата. В анкете, помимо общей информации о ребенке, спрашивают о родственниках, проживающих за границей, судимостях, увлечениях и отношении в семье к религии.
Выяснилось, что процедура стандартная. Подробности Городу55 рассказали департаменте образования администрации Омска.
«Первоначальная постановка граждан на воинский учет проводится в целях установления их численности, категории годности к военной службе по состоянию здоровья, образовательного уровня, профессиональной пригодности к подготовке по военно-учетным специальностям, обучению в военно-учебных заведениях», — сообщили в ведомстве.
Согласно федеральному закону о военной службе, постановке на воинский учат подлежат юноши в год достижения ими 17 лет. Приписывают к военкомату молодых людей в период с 1 января по 31 марта.
В школах Омска анкетирование учеников проводится с согласия родителей или законных представителей, добавили в департаменте образования.
Отметим, что комментарий по постановке на военный учет Город55 запросил в администрации Омска еще неделю назад, однако в департаменте образования в первую очередь его дали федеральному изданию.
Напомним, в настоящее время в России идет осенняя призывная кампания. Она продлится до конца декабря.