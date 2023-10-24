На Сахалине сотрудница полиции раскрыла телефонных мошенников

Все началось с звонка мошенников на домашний телефон местной жительницы, работающей в уголовном розыске Южно-Сахалинска. Они не знали, что их собеседник — правоохранитель и решили применить стандартную мошенническую схему. Собеседнице сообщили, что её дочь попала в ДТП и нуждается в деньгах, чтобы избежать неприятностей со стороны закона. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на информацию телеграм-канала Многонационал.