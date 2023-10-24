На Сахалине сотрудница полиции раскрыла телефонных мошенников

Posted 24 октября, 13:48
Published 24 октября, 13:48
Modified 24 октября, 13:57
Updated 24 октября, 13:57
Все началось с звонка мошенников на домашний телефон местной жительницы, работающей в уголовном розыске Южно-Сахалинска. Они не знали, что их собеседник — правоохранитель и решили применить стандартную мошенническую схему. Собеседнице сообщили, что её дочь попала в ДТП и нуждается в деньгах, чтобы избежать неприятностей со стороны закона. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на информацию телеграм-канала Многонационал.
Решив не выдавать себя, сотрудница полиции сделал вид, что поверила мошенникам. В то же время она связалась с коллегами и спланировала арест «курьера», который должен был приехать за вымогаемыми деньгами.
Оказалось, что «курьером» был 20-летний иностранный гражданин. Сейчас он пытается оправдать себя, утверждая, что изначально приехал в регион, чтобы работать честно.
По данным УМВД России по Сахалинской области, этот мигрант успел выманить более 2 миллионов рублей у трех жительниц Южно-Сахалинска и одной жительницы Анивы.