Можно и шею свернуть. Прокуратура нашла в поселке под Омском опасные качели

Posted 24 октября, 07:12
Published 24 октября, 07:12
Modified 24 октября, 07:14
Updated 24 октября, 07:14
В поселке Светлый под Омском качели на игровых площадках признали опасными для жизни и здоровья детей, сообщили сегодня, 24 октября, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Игровые конструкции находятся возле жилых домов на улице Маргелова.
«Земельные участки, где расположено детское игровое оборудование относятся к категории земель, государственная собственность на которые не разграничена, владельцы игровых объектов отсутствуют», — сообщили в прокуратуре.
Устранять нарушения в этом случае предстоит администрации Ленинского округа.
Также на улице Маргелова оборудована площадка с тренажерами, часть которых сломана. Объект находится на балансе БУ «Спортивный город», в связи с чем учреждение получило представление от прокуратуры.