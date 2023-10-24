Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 07:12

Published 24 октября, 07:12

Modified 24 октября, 07:14

Updated 24 октября, 07:14

В омском поселке Светлый нашли детские качели, опасные для жизни и здоровья

Можно и шею свернуть. Прокуратура нашла в поселке под Омском опасные качели

24 октября 2023, 07:12
Фото: Прокуратура Омской области

В омском поселке Светлый нашли детские качели, опасные для жизни и здоровья

Также на улице Маргелова оборудована площадка с тренажерами, часть которых сломана.

В поселке Светлый под Омском качели на игровых площадках признали опасными для жизни и здоровья детей, сообщили сегодня, 24 октября, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Игровые конструкции находятся возле жилых домов на улице Маргелова.

«Земельные участки, где расположено детское игровое оборудование относятся к категории земель, государственная собственность на которые не разграничена, владельцы игровых объектов отсутствуют», — сообщили в прокуратуре.

Устранять нарушения в этом случае предстоит администрации Ленинского округа.

Также на улице Маргелова оборудована площадка с тренажерами, часть которых сломана. Объект находится на балансе БУ «Спортивный город», в связи с чем учреждение получило представление от прокуратуры.

Фото: Прокуратура Омской области
Течет кровля, отслаивается штукатурка. Прокуратура проверила автовокзал в Большеречье
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Прокуратура#Нарушения#Дети#Детская площадка#Евгений Игишев#Контроль
Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43