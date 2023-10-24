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Posted 24 октября, 19:29

Published 24 октября, 19:29

Modified 24 октября, 19:31

Updated 24 октября, 19:31

Минсельхоз добился снижения цен на куриное мясо

Минсельхоз добился снижения цен на куриное мясо

24 октября 2023, 19:29
Фото: 1MI
Цены на куриное мясо в России начали снижаться после стабильного роста летом и осенью, что было достигнуто благодаря усилиям Минсельхоза, который обсуждал необходимость снижения цен с компаниями и готовился применить госрегулирование.

Цены на куриное мясо в России начали снижаться в октябре. Средняя стоимость тушки бройлера упала на 2,8% и составила 210 рублей за килограмм, пишет 360tv.ru.

Ранее летом и осенью цены на курицу постоянно росли, что было связано с нехваткой продукции и высоким спросом. Однако в конце сентября Минсельхоз обсуждал с компаниями необходимость снижения цен на куриное мясо, иначе была возможность введения государственного регулирования цен.

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