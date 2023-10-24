Минсельхоз добился снижения цен на куриное мясо

Ранее летом и осенью цены на курицу постоянно росли, что было связано с нехваткой продукции и высоким спросом. Однако в конце сентября Минсельхоз обсуждал с компаниями необходимость снижения цен на куриное мясо, иначе была возможность введения государственного регулирования цен.