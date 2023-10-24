Минсельхоз добился снижения цен на куриное мясо

Posted 24 октября, 19:29
Published 24 октября, 19:29
Modified 24 октября, 19:31
Updated 24 октября, 19:31
Цены на куриное мясо в России начали снижаться в октябре. Средняя стоимость тушки бройлера упала на 2,8% и составила 210 рублей за килограмм, пишет 360tv.ru.
Ранее летом и осенью цены на курицу постоянно росли, что было связано с нехваткой продукции и высоким спросом. Однако в конце сентября Минсельхоз обсуждал с компаниями необходимость снижения цен на куриное мясо, иначе была возможность введения государственного регулирования цен.