Меняем шины заранее. Как подготовить автомобиль к зиме

Если у вас на колесах липучая резина, то можно уже сейчас переобуться на зимнюю. Такие шины хорошо себя показывают на сухом асфальте, если только не принимать во внимание то, что они скользят на чистом льду. Водителям, которые больше ездят по городу, рекомендуется использовать шины без шипов, а не шипованные.