Меняем шины заранее. Как подготовить автомобиль к зиме

Posted 24 октября, 19:23
Published 24 октября, 19:23
Modified 24 октября, 19:25
Updated 24 октября, 19:25
Зима может прийти неожиданно, и водителям важно заранее подготовить свой автомобиль к холодам. О том, как это сделать правильно, 360tv.ru рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
Если у вас на колесах липучая резина, то можно уже сейчас переобуться на зимнюю. Такие шины хорошо себя показывают на сухом асфальте, если только не принимать во внимание то, что они скользят на чистом льду. Водителям, которые больше ездят по городу, рекомендуется использовать шины без шипов, а не шипованные.
Важным этапом подготовки к зиме является разбавленная незамерзающая жидкость для охлаждающей системы. Это спиртовой раствор, который можно разбавить водой, чтобы сэкономить деньги и всегда иметь под рукой незамерзающую жидкость.
Также рекомендуется обработать силиконовыми смазками уплотнители дверей для удаления сконденсировавшейся на них влаги. Это поможет избежать замерзания дверей.
Если у вас дизельный двигатель, то стоит приобрести антигель или дизельный присадку, чтобы защитить двигатель от возможного замерзания. Также зимой можно поменять щетки стеклоочистителя, так как они являются расходным материалом.
Чтобы обеспечить хорошую видимость, рекомендуется протереть стекла автомобиля специальной жидкостью как снаружи, так и изнутри. Это позволит удалить остатки комариной и других загрязнений, которые могут вызывать нечеткое изображение на стеклах.