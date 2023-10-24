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Posted 24 октября, 08:10

Published 24 октября, 08:10

Modified 24 октября, 08:13

Updated 24 октября, 08:13

В омском Большеречье с 15 декабря заработает Резиденция Деда Мороза

К волшебнику по записи. В Омской области 15 декабря откроется Резиденция Деда Мороза

24 октября 2023, 08:10
Фото: Анна Шестакова

В омском Большеречье с 15 декабря заработает Резиденция Деда Мороза

Желающие отправиться на развлекательную программу могут оставить заявку на участие уже сейчас.

В пресс-службе министерства культуры Омской области сообщили о том, что желающих начали записывать на посещение Резиденции Деда Мороза. Посетить Сибирские владения в Большеречье можно будет с 15 декабря по 31 января.

Главной локацией музея-заповедника «Старина Сибирская» станут Сибирские владения Деда Мороза. Гостей будут ждать новые сказочные герои русских и авторских сказок. В развлекательную программу включат множество игр и забав, а также новогодний мастер-класс от местных мастеров.

Фото: Анна Шестакова

А в старинном доме Николая Яковлевича Гладкова посетители смогут воспользоваться почтой, отправив открытки родным и друзьям из Сибирских владений Деда Мороза.

Кроме того, почувствовать новогоднюю атмосферу можно будет в Большереченском зоопарке, картинной галерее, краеведческом музее и доме культуры. В ноябре будет опубликован единый туристический маршрут по интересным местами Большеречья.

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#Общество#Культура#Омск#Омская область#Новый год#Новости#Алина Ясинская
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