К волшебнику по записи. В Омской области 15 декабря откроется Резиденция Деда Мороза

Posted 24 октября, 08:10
Published 24 октября, 08:10
Modified 24 октября, 08:13
Updated 24 октября, 08:13
В пресс-службе министерства культуры Омской области сообщили о том, что желающих начали записывать на посещение Резиденции Деда Мороза. Посетить Сибирские владения в Большеречье можно будет с 15 декабря по 31 января.
Главной локацией музея-заповедника «Старина Сибирская» станут Сибирские владения Деда Мороза. Гостей будут ждать новые сказочные герои русских и авторских сказок. В развлекательную программу включат множество игр и забав, а также новогодний мастер-класс от местных мастеров.
А в старинном доме Николая Яковлевича Гладкова посетители смогут воспользоваться почтой, отправив открытки родным и друзьям из Сибирских владений Деда Мороза.
Кроме того, почувствовать новогоднюю атмосферу можно будет в Большереченском зоопарке, картинной галерее, краеведческом музее и доме культуры. В ноябре будет опубликован единый туристический маршрут по интересным местами Большеречья.