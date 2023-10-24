Хоценко и Владимиров открыли конференцию в честь 100-летнего юбилея Сергея Манякина

Posted 24 октября, 15:12
Published 24 октября, 15:12
Modified 25 октября, 04:47
Updated 25 октября, 04:47
Омскую область и Ставропольский край связывает не только экономическое и гуманитарное партнерство, которое обсуждали главы регионов на рабочей встрече, но и личность Сергея Иосифовича Манякина, более 26 лет руководившего Омской областью.
Виталий Хоценко отметил, что во многом благодаря ему регион совершил мощный рывок в развитии сельского хозяйства, промышленности и науки.
«Со дня рождения Сергея Иосифовича 7 ноября исполняется 100 лет. Уверен, опыт, которым мы делимся друг с другом в рамках конференции, позволит не только вывести наши регионы на новый уровень развития, но и придать особый вектор нашему взаимодействию. В сегодняшних условиях укрепление единства страны и расширение межрегиональных связей особенно важно», — рассказал Виталий Хоценко.
Владимир Владимиров — руководитель Ставропольского края — подчеркнул, что ежегодно товарооборот между регионами растет, укрепляются культурные и гуманитарные связи, связующие регионы.
«Омская область для нас — это большой рынок сбыта сельхозпродукции. Наши курорты, возможности для туризма интересны омичам. У Омской области высокий промышленный потенциал, в том числе, все что касается сельхозтехники. Мы два казачьих региона, у нас развиты молодежные движения, проходит множество творческих, спортивных, культурных мероприятий», — подчеркнул губернатор.
Кроме того, во время встречи к присутствующим обратился председатель Законодательного Собрания Омской области Александр Артемов, который подчеркнул важность межрегионального сотрудничества. Также на конференции обсуждались вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства и комфортной городской среды.