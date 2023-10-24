Хоценко и Владимиров открыли конференцию в честь 100-летнего юбилея Сергея Манякина

Кроме того, во время встречи к присутствующим обратился председатель Законодательного Собрания Омской области Александр Артемов, который подчеркнул важность межрегионального сотрудничества. Также на конференции обсуждались вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства и комфортной городской среды.