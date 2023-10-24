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Posted 24 октября, 19:31

Published 24 октября, 19:31

Modified 24 октября, 19:33

Updated 24 октября, 19:33

Гитарист Massive Attack Анджело Брускини скончался в 44 года

Гитарист Massive Attack Анджело Брускини скончался в 44 года

24 октября 2023, 19:31
Фото: 1MI
Гитарист Massive Attack Анджело Брускини скончался в 44 года после битвы с раком легких, оставив память о своем блестящем таланте и вкладе в музыку группы.

Скончался гитарист британской группы Massive Attack Анджело Брускини. Ему было всего 44 года. Об этом сообщили в официальной группе в социальных сетях, пишет 360tv.ru.

В сообщении группы отмечается, что они очень печальны и опустошены утратой такого яркого и эксцентричного таланта. Они не могут полностью выразить свою благодарность за его вклад в музыку. Группа выражает вечную память Анджело.

О точной причине смерти музыканта не сообщается, но известно, что у него был рак легких.

Massive Attack была создана в 1988 году и стала одной из ведущих британских альтернативных групп. Брускини присоединился к коллективу через несколько лет после его основания в городе Бристол и более чем 25 лет выступал с группой на концертах и участвовал в записи альбомов. В июле этого года он обнародовал свое заболевание.

Massive Attack известны своими песнями Unfinished Sympathy, Angel и Teardrop, которая стала главной музыкальной темой сериала «Доктор Хаус».

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