Гитарист Massive Attack Анджело Брускини скончался в 44 года

Posted 24 октября, 19:31
Published 24 октября, 19:31
Modified 24 октября, 19:33
Updated 24 октября, 19:33
Скончался гитарист британской группы Massive Attack Анджело Брускини. Ему было всего 44 года. Об этом сообщили в официальной группе в социальных сетях, пишет 360tv.ru.
В сообщении группы отмечается, что они очень печальны и опустошены утратой такого яркого и эксцентричного таланта. Они не могут полностью выразить свою благодарность за его вклад в музыку. Группа выражает вечную память Анджело.
О точной причине смерти музыканта не сообщается, но известно, что у него был рак легких.
Massive Attack была создана в 1988 году и стала одной из ведущих британских альтернативных групп. Брускини присоединился к коллективу через несколько лет после его основания в городе Бристол и более чем 25 лет выступал с группой на концертах и участвовал в записи альбомов. В июле этого года он обнародовал свое заболевание.
Massive Attack известны своими песнями Unfinished Sympathy, Angel и Teardrop, которая стала главной музыкальной темой сериала «Доктор Хаус».