Гитарист Massive Attack Анджело Брускини скончался в 44 года

Massive Attack была создана в 1988 году и стала одной из ведущих британских альтернативных групп. Брускини присоединился к коллективу через несколько лет после его основания в городе Бристол и более чем 25 лет выступал с группой на концертах и участвовал в записи альбомов. В июле этого года он обнародовал свое заболевание.