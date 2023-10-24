Фирму экс-депутата Омского горсовета ликвидировали в связи с банкротством

Posted 24 октября, 05:10
Published 24 октября, 05:10
Modified 24 октября, 05:12
Updated 24 октября, 05:12
Общество с ограниченной ответственностью «Спарта», зарегистрированное в Москве на улице Трубная, вчера, 23 октября, исключили из единого госреестра юридических лиц. Это означает ликвидацию фирмы. В официальном сообщении фигурирует «внесение в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства».
Для омичей эта тема интересна в связи с тем, что «Спарта» принадлежала Илье Гофману — в недавнем прошлом депутату Омского городского совета. Фирма, зарегистрированная в июле 2006 года, занималась оптовой торговлей замороженными пищевыми продуктами. В марте 2022 года ООО «Деликатесы Сибири» подало заявление о признании «Спарты» несостоятельным должником, 3 февраля процедура банкротства была запущена, а в сентябре — официально завершена.
Кстати, Гофман с 2019 года является директором ООО «Масленица», специализация которого — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». На данный момент в этой фирме работает 1 человек, у нее нет собственного капитала, а последние финансовые данные относятся к 2021 году. Доходы фирмы составили тогда скромные 229 тысяч рублей.