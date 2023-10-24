Фирму экс-депутата Омского горсовета ликвидировали в связи с банкротством

Кстати, Гофман с 2019 года является директором ООО «Масленица», специализация которого — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». На данный момент в этой фирме работает 1 человек, у нее нет собственного капитала, а последние финансовые данные относятся к 2021 году. Доходы фирмы составили тогда скромные 229 тысяч рублей.