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Posted 24 октября, 05:10

Published 24 октября, 05:10

Modified 24 октября, 05:12

Updated 24 октября, 05:12

Фирму экс-депутата Омского горсовета ликвидировали в связи с банкротством

Фирму экс-депутата Омского горсовета ликвидировали в связи с банкротством

24 октября 2023, 05:10
Фото: 1MI
«Спарта» Ильи Гофмана занималась оптовой торговлей замороженными продуктами.

Общество с ограниченной ответственностью «Спарта», зарегистрированное в Москве на улице Трубная, вчера, 23 октября, исключили из единого госреестра юридических лиц. Это означает ликвидацию фирмы. В официальном сообщении фигурирует «внесение в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства».

Для омичей эта тема интересна в связи с тем, что «Спарта» принадлежала Илье Гофману — в недавнем прошлом депутату Омского городского совета. Фирма, зарегистрированная в июле 2006 года, занималась оптовой торговлей замороженными пищевыми продуктами. В марте 2022 года ООО «Деликатесы Сибири» подало заявление о признании «Спарты» несостоятельным должником, 3 февраля процедура банкротства была запущена, а в сентябре — официально завершена.

Кстати, Гофман с 2019 года является директором ООО «Масленица», специализация которого — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». На данный момент в этой фирме работает 1 человек, у нее нет собственного капитала, а последние финансовые данные относятся к 2021 году. Доходы фирмы составили тогда скромные 229 тысяч рублей.

В фирме экс-депутата Омского горсовета сменился конкурсный управляющий
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Илья Гофман#Ликвидация фирм#Спарта
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