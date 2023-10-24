Электризуются волосы: как справиться с проблемой

Во-вторых, можно использовать витамины А и Е, которые являются мощными антиоксидантами и укрепляют защитные свойства волос. Капсулы с этими витаминами можно добавлять в кондиционер или маску для волос перед нанесением. Регулярное использование данных витаминов поможет сделать волосы более устойчивыми к морозу и уменьшит их электризацию.