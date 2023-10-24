Электризуются волосы: как справиться с проблемой

Posted 24 октября, 15:12
Published 24 октября, 15:12
Modified 24 октября, 15:18
Updated 24 октября, 15:18
Во-первых, стоит избегать мытья волос горячей водой. Вместо этого следует использовать комнатную или прохладную воду. Это не только поможет сохранить волосы от вредного влияния мороза, но также уменьшит активность сальных желез, предотвращая быстрое загрязнение волос. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Во-вторых, можно использовать витамины А и Е, которые являются мощными антиоксидантами и укрепляют защитные свойства волос. Капсулы с этими витаминами можно добавлять в кондиционер или маску для волос перед нанесением. Регулярное использование данных витаминов поможет сделать волосы более устойчивыми к морозу и уменьшит их электризацию.
Также рекомендуется обратить внимание на выбор шампуня. В период холодов лучше использовать шампуни с маслами, которые питают волосы и не делают их тяжелыми. Стоит также обратить внимание на средства без силикона и парабенов, особенно при морозных температурах.
Важно помнить, что волосы также мерзнут во время холодов, поэтому рекомендуется носить шапку или сверху намотать шарф, чтобы защитить волосы от переохлаждения и ломкости.
Для зимнего ухода подойдут разглаживающие сыворотки, которые помогут увлажнить и сделать волосы менее электризующимися, а также придадут им блеск и гладкость.
Не стоит укладывать волосы перед выходом на улицу в мороз, однако если необходимо, то можно использовать специальные средства для защиты от тепловых воздействий. Важно помнить о достаточном остывании волос, чтобы избежать сильного перепада температур и сохранить их структуру.
Правильное питание также играет важную роль. В осенне-зимний период рекомендуется увеличить потребление воды и употреблять больше творога, который содержит необходимый кальций для здоровых волос.
Избегайте ношения синтетических шапок, так как они электризуются. Лучше выбирать шапки из натуральных материалов, таких как шерсть или хлопок.
Наконец, использование термозащиты и питательных масел поможет защитить волосы от мороза и придать им блеск даже в самую суровую погоду.