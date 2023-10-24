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Posted 24 октября, 19:26

Published 24 октября, 19:26

Modified 24 октября, 19:28

Updated 24 октября, 19:28

Депутат предлагает Зеленскому вояж по Крыму в автозаке

Депутат предлагает Зеленскому вояж по Крыму в автозаке

24 октября 2023, 19:26
Фото: 1MI
Зеленскому предложили «вояж по Крыму» в специальном автозаке после его заявления о цели Киева «деоккупировать полуостров»; американский журналист рекомендует Зеленскому покинуть страну для избежания возможных проблем.

Украинский президент Владимир Зеленский получил предложение от депутата Госдумы Михаила Шеремета о том, чтобы увидеть Крым через решетку автозака. Шеремет сказал, что если Зеленский так хочет посмотреть на этот российский полуостров, то он может организовать ему путешествие только в специально оборудованном автозаке, пишет 360tv.ru.

Парламентарий также отметил, что на мероприятии, связанном с Крымом, не было ни одного человека, который имел бы какое-либо отношение к этому региону. Поэтому выступление Зеленского удалённо можно считать очередным проявлением бравады и ложью перед странами Запада, заявил депутат из Крыма.

Американский журналист Гарланд Никсон ранее посоветовал Зеленскому немедленно покинуть Украину, чтобы избежать возможных проблем. По его мнению, сам Зеленский знает, что скоро начнутся обвинения в его адрес за все неудачи в стране.

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