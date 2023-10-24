Депутат предлагает Зеленскому вояж по Крыму в автозаке

Украинский президент Владимир Зеленский получил предложение от депутата Госдумы Михаила Шеремета о том, чтобы увидеть Крым через решетку автозака. Шеремет сказал, что если Зеленский так хочет посмотреть на этот российский полуостров, то он может организовать ему путешествие только в специально оборудованном автозаке, пишет 360tv.ru.