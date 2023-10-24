День Андрона Звездочета 25 октября: что нельзя делать в этот день

25 октября в храмах православной церкви почитают память трех святых мучеников — Прова, Тараха и Андроника, которые потерпели за свою веру. В народном календаре этот день известен как Андрон Звездочет. Согласно старому стилю, эта дата приходится на 12 октября.