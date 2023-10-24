День Андрона Звездочета 25 октября: что нельзя делать в этот день

Posted 24 октября, 14:13
Published 24 октября, 14:13
Modified 24 октября, 14:22
Updated 24 октября, 14:22
Общественная служба новостей узнала о том, что можно и нельзя делать 25 октября 2023 года в день Андрона Звездочета.
В прошлом святого Андрона (Андроника) называли мудрым астрологом. Люди говорили: «Андрон может достичь шестого неба и совком вычерпать звезды». Поэтому в этот день принято вспоминать его и до полуночи смотреть на небо, увидев желанную звезду.
Кроме того, эта дата была связана с другими поверьями и запретами, которые наши предки старались соблюдать.
В день Андрона Звездочета не следует обижаться на кого-то, злиться и жалеть себя, иначе, по поверью, будет отсутствовать счастье в течение долгого времени. Также нельзя стирать, выбивать постельное белье и ковры. В противном случае из дома уйдет спокойствие. Гадание на картах, ремонт и покраска стен сегодня приведут к неудачам. Можно отпугнуть счастье. Избегайте свадеб, чрезмерного веселья и громкого смеха, иначе придется много плакать. Ещё не рекомендуется посещение бани, но можно принять душ или ванну. Также лучше не гадать, за исключением загадывания желания на звездах.
По поверью, если в день Андрона Звездочета кто-то постучится в вашу дверь и вы спросите: «Кто там?», в дом может явиться зло. Если вам постучали, лучше использовать другие слова.
В день Андрона Звездочета стоит загадать желание, если увидите падающую звезду. также 25 октября — благоприятный день для выполнения домашних обязанностей.
В прошлом в России в день Андрона Звездочета продолжалась молотьба. Крестьяне помололи зерно, чтобы получить крупу и муку. Хозяйки готовили каши на стол. Самыми популярными были ячменная, овсяная и пшенная каши. В блюда добавлялись много сливочного масла или сала. Дети кормились кашами со сладким вареньем.
В наше время можно приготовить угощение из нового урожая муки или крупы, если такое удалось найти в магазине. Кроме каши, можно испечь булочки, блинчики, пирожки и угостить своих близких.