Брендовая полка Ozon: мощный инструмент продвижения

Posted 24 октября, 14:44
Published 24 октября, 14:44
Modified 24 октября, 14:51
Updated 24 октября, 14:51
Одним из актуальных способов является брендовая полка Озон. Вот несколько преимуществ инструмента:
Брендовая полка доступна как на веб-сайте интернет-магазина Ozon в Омске и других городах, так и в мобильном приложении, обеспечивая максимальный охват вашей целевой аудитории.
Создание кампании на брендовую полку — это процесс, который включает несколько важных шагов:
С 3 августа 2023 года минимальная ставка составляет 750 рублей за 1000 показов. Ставки в текущих кампаниях будут автоматически обновлены до нового минимального значения.
Поисковые фразы — это ключевые слова, по которым пользователи могут искать товары. Они должны быть точными и соответствовать запросам представителей целевой аудитории.
В разделе Продвижение → Продвижение в поиске → Брендовая полка нажмите на свою кампанию. Затем перейдите на страницу https://seller-edu.ozon.ru/how-to-sell-effectively/advertising-of-goods/brendovaya-polka в раздел «Ключевые слова и ставки» и укажите фразы через запятую или в столбик. Постарайтесь выбирать общие фразы, чтобы максимально расширить охват аудитории
Чтобы исключить нежелательные запросы, используйте минус-слова. Они помогут вашей кампании не отображаться по запросам, содержащим определенные слова.
После включения или изменения кампании она проходит модерацию, что гарантирует соответствие материалов и тематики кампании требованиям. Если будут обнаружены ошибки, кампания не будет активирована до их исправления.
Кампании могут иметь различные статусы в зависимости от их текущего состояния. Каждый статус имеет свои характеристики и возможности. Если вы решите временно выключить рекламу, перейдите в раздел Продвижение → Трафареты или Продвижение в поиске, найдите нужную кампанию и выберите опцию «Выключить». На странице компании вы можете легко изменить дневной бюджет, общий бюджет и период размещения рекламы.