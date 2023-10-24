Брендовая полка Ozon: мощный инструмент продвижения

Кампании могут иметь различные статусы в зависимости от их текущего состояния. Каждый статус имеет свои характеристики и возможности. Если вы решите временно выключить рекламу, перейдите в раздел Продвижение → Трафареты или Продвижение в поиске, найдите нужную кампанию и выберите опцию «Выключить». На странице компании вы можете легко изменить дневной бюджет, общий бюджет и период размещения рекламы.