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Posted 24 октября, 14:44

Published 24 октября, 14:44

Modified 24 октября, 14:51

Updated 24 октября, 14:51

Брендовая полка Ozon: мощный инструмент продвижения

Брендовая полка Ozon: мощный инструмент продвижения

24 октября 2023, 14:44
Фото: piqsels.com
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Современный рынок насыщен брендами и продуктами, которые борются за внимание покупателей. В конкурентной среде эффективные методы продвижения становятся все более важными.

Одним из актуальных способов является брендовая полка Озон. Вот несколько преимуществ инструмента:

  • заметные места показа;
  • показ горячей аудитории;
  • привлекательный формат;
  • показ только ваших товаров.

Где будет видна

Брендовая полка доступна как на веб-сайте интернет-магазина Ozon в Омске и других городах, так и в мобильном приложении, обеспечивая максимальный охват вашей целевой аудитории.

Каким способом создается компания на полку

Создание кампании на брендовую полку — это процесс, который включает несколько важных шагов:

  1. Укажите название, бюджет и даты проведения. Наименование фирмы должно быть информативным и запоминающимся. Установите бюджет и даты, в пределах которых ваша компания будет активна.
  2. Настройте вид объявления. Выберите тип объявления, который наилучшим образом соответствует вашим целям.
  3. Добавьте товары. Выберите продукты, которые вы хотели бы продвигать через брендовую полку.
  4. Добавьте категории. Укажите соответствующие категории для вашей компании.
  5. Добавьте поисковые фразы и минус-слова. Определите ключевые слова и исключите те запросы, которые не соответствуют вашей тематике.
  6. Укажите ставку. Установите ставку, чтобы определить, насколько часто ваша рекламная кампания будет показываться.
  7. Запустите кампанию. После всех настроек включите компанию и ожидайте активации.

С 3 августа 2023 года минимальная ставка составляет 750 рублей за 1000 показов. Ставки в текущих кампаниях будут автоматически обновлены до нового минимального значения.

Как работают поисковые фразы

Поисковые фразы — это ключевые слова, по которым пользователи могут искать товары. Они должны быть точными и соответствовать запросам представителей целевой аудитории.

Как добавить поисковые фразы

В разделе Продвижение → Продвижение в поиске → Брендовая полка нажмите на свою кампанию. Затем перейдите на страницу https://seller-edu.ozon.ru/how-to-sell-effectively/advertising-of-goods/brendovaya-polka в раздел «Ключевые слова и ставки» и укажите фразы через запятую или в столбик. Постарайтесь выбирать общие фразы, чтобы максимально расширить охват аудитории

Чтобы исключить нежелательные запросы, используйте минус-слова. Они помогут вашей кампании не отображаться по запросам, содержащим определенные слова.

После включения или изменения кампании она проходит модерацию, что гарантирует соответствие материалов и тематики кампании требованиям. Если будут обнаружены ошибки, кампания не будет активирована до их исправления.

Кампании могут иметь различные статусы в зависимости от их текущего состояния. Каждый статус имеет свои характеристики и возможности. Если вы решите временно выключить рекламу, перейдите в раздел Продвижение → Трафареты или Продвижение в поиске, найдите нужную кампанию и выберите опцию «Выключить». На странице компании вы можете легко изменить дневной бюджет, общий бюджет и период размещения рекламы.

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