Большинство омичей высказались за использование животных в цирковых представлениях

Среди женщин за цирковые шоу без животных проголосовали 46%, только без диких животных — 12%. У мужчин же процент на порядок меньше — полный запрет животных считают правильным лишь 39%, еще 9% за запрет только диких животных. Кроме того, отмечено, что самыми активными сторонниками введения запрета являются омичи до 34 лет: каждый второй из них против использования любых животных в цирках.