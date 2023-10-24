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Posted 24 октября, 10:00

Published 24 октября, 10:00

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

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Большинство омичей высказались за использование животных в цирковых представлениях

24 октября 2023, 10:00
Фото: 1MI
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Стало известно, что многие омичи поддерживают выступления животных в цирке

Такие данные поучили аналитики одного из сервисов по поиску работы во время опроса жителей города.

Так, по информации сервиса «SuperJob», 6 из 10 омичей не против эксплуатации животных в цирках, еще 42% выступили с противоположной позицией. Остальные 11% же считают недопустимым использование в представлениях только диких зверей.

Среди женщин за цирковые шоу без животных проголосовали 46%, только без диких животных — 12%. У мужчин же процент на порядок меньше — полный запрет животных считают правильным лишь 39%, еще 9% за запрет только диких животных. Кроме того, отмечено, что самыми активными сторонниками введения запрета являются омичи до 34 лет: каждый второй из них против использования любых животных в цирках.

Напомним, что сейчас обсуждается введение запрета на участие животных в цирковых преставлениях. Недавно Город55 рассказал о законопроекте, внесенном в Госдуму, где подробно описаны причины такого решения.

В Госдуму внесли законопроект о запрете выступлений животных в цирках
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