Большинство омичей высказались за использование животных в цирковых представлениях

Posted 24 октября, 10:00
Published 24 октября, 10:00
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Так, по информации сервиса «SuperJob», 6 из 10 омичей не против эксплуатации животных в цирках, еще 42% выступили с противоположной позицией. Остальные 11% же считают недопустимым использование в представлениях только диких зверей.
Среди женщин за цирковые шоу без животных проголосовали 46%, только без диких животных — 12%. У мужчин же процент на порядок меньше — полный запрет животных считают правильным лишь 39%, еще 9% за запрет только диких животных. Кроме того, отмечено, что самыми активными сторонниками введения запрета являются омичи до 34 лет: каждый второй из них против использования любых животных в цирках.
Напомним, что сейчас обсуждается введение запрета на участие животных в цирковых преставлениях. Недавно Город55 рассказал о законопроекте, внесенном в Госдуму, где подробно описаны причины такого решения.