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Posted 24 октября, 08:17

Published 24 октября, 08:17

Modified 24 октября, 08:20

Updated 24 октября, 08:20

Более 200 женщин отбывают наказание в тобольской колонии

24 октября 2023, 08:17
В тобольской колонии содержится более 200 женщин, которые отбывают наказание за серьезные преступления. Среди них есть те, кто применил чрезмерную самооборону в ответ на жестокость своих мужей.

Историю о таких случаях рассказала Ольга Жемчугова, временно исполняющая обязанности начальника женской колонии № 13, пишет ФедералПресс.

Женщины в колонии отбывают наказание за различные преступления: убийства, нанесение серьезных телесных повреждений, неосторожное причинение смерти потерпевшему, кражи, а также хранение и распространение наркотиков. Возраст заключенных варьируется от 20 до 67 лет, хотя есть и те, кто старше 70-ти лет. Недавно была освобождена 70-летняя женщина, которая убила своего мужа из-за измены. Она подсыпала ему наркотик и затем ударила топором, после чего выбросила его разрубленное тело в мусорный контейнер, сообщает «Вслух.ру».

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