Более 200 женщин отбывают наказание в тобольской колонии

Женщины в колонии отбывают наказание за различные преступления: убийства, нанесение серьезных телесных повреждений, неосторожное причинение смерти потерпевшему, кражи, а также хранение и распространение наркотиков. Возраст заключенных варьируется от 20 до 67 лет, хотя есть и те, кто старше 70-ти лет. Недавно была освобождена 70-летняя женщина, которая убила своего мужа из-за измены. Она подсыпала ему наркотик и затем ударила топором, после чего выбросила его разрубленное тело в мусорный контейнер, сообщает «Вслух.ру».