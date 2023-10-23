Житель Миасса, снимая квартиру через агента, стал жертвой мошенничества

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Тогда клиент обратился к женщине-риелтору, чтобы вернуть свои деньги. Но она была в компании своего мужа, который, по словам пострадавшего, дважды ударил его по голове, пишет ФедералПресс.
«Мой отец просил вернуть деньги. Однако его избили, он потерял сознание и скончался на следующий день, так и не придя в себя. Гражданская жена моего отца стала свидетелем этого инцидента. Виновные уже пытаются связаться с ней и оказать на неё давление, пользуясь её беспомощностью», — рассказала дочь погибшего.
Девушка проживает в другом городе. Она узнала о произошедшем от гражданской супруги отца. Сама драка была зафиксирована камерой видеонаблюдения. На записи видно, как риелтор отказалась вернуть деньги, а затем мужчина, стоящий рядом с ней, нанес удар по голове клиента. Следственный комитет занимается этим делом.