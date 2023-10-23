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Житель Миасса, снимая квартиру через агента, стал жертвой мошенничества

23 октября 2023, 07:45
Мужчина в возрасте 52 лет из Миасса арендовал квартиру через посредника по недвижимости. Он заплатил агенту сумму в размере 3 тысяч рублей и готовился к переезду, однако в последний момент владелец жилья отказался от договора.

Тогда клиент обратился к женщине-риелтору, чтобы вернуть свои деньги. Но она была в компании своего мужа, который, по словам пострадавшего, дважды ударил его по голове, пишет ФедералПресс.

«Мой отец просил вернуть деньги. Однако его избили, он потерял сознание и скончался на следующий день, так и не придя в себя. Гражданская жена моего отца стала свидетелем этого инцидента. Виновные уже пытаются связаться с ней и оказать на неё давление, пользуясь её беспомощностью», — рассказала дочь погибшего.

Девушка проживает в другом городе. Она узнала о произошедшем от гражданской супруги отца. Сама драка была зафиксирована камерой видеонаблюдения. На записи видно, как риелтор отказалась вернуть деньги, а затем мужчина, стоящий рядом с ней, нанес удар по голове клиента. Следственный комитет занимается этим делом.

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