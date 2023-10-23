Житель Миасса, снимая квартиру через агента, стал жертвой мошенничества

«Мой отец просил вернуть деньги. Однако его избили, он потерял сознание и скончался на следующий день, так и не придя в себя. Гражданская жена моего отца стала свидетелем этого инцидента. Виновные уже пытаются связаться с ней и оказать на неё давление, пользуясь её беспомощностью», — рассказала дочь погибшего.