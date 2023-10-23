Врач-невролог объяснила, в каких случаях надо обращаться за помощью при болях в спине

Кроме того, очень важно не пропустить сочетание боли в спине с пульсирующей болью в животе, боли при дефекации, мочеиспускании или половом акте. Если обнаружены такие симптомы, необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Это может указывать на различные заболевания, включая ревматические заболевания, остеопороз, аневризму брюшной аорты, патологию почек и другие.