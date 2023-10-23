Врач-диетолог рассказала, как получать максимум пользы от употребления сыра

Ещё один вид сыра — брынзу — советуют использовать при приготовлении бутербродов, соусов и салатов. Если же хочется насладиться ее вкусом по-новому, сыр следует поджарить в течение нескольких секунд на горячей сковороде без масла. Тогда у вас получится вкусная, в меру соленая закуска с хрустящей корочкой.