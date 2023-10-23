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Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 12:17

Стало известно, как употреблять сыр и получать от него максимум пользы

Врач-диетолог рассказала, как получать максимум пользы от употребления сыра

23 октября 2023, 12:15
Фото: 1MI

Стало известно, как употреблять сыр и получать от него максимум пользы

Всего существует более 2500 видов сыра, и каждый которых имеет своих почитателей и свои особенности.

Сыры бывают мягкими, твердыми, полутвердыми, с плесенью, а также копчеными, плавлеными и рассольными. Сорта сыра различаются по плотности, мягкости и способу приготовления.

Свойства твердых и полутвердых зависят от времени созревания. Так, чем старше сыр, тем более яркие и насыщенные у него аромат и вкус. Существуют следующие виды твердых сыров:

  • Пармезан — это классический вариант твердого сыра. Этот вид обладает небольшой кислинкой и производится из коровьего молока. Также продукт обладает большим сроком выдержки — чтобы он обрел пикантность, сыр оставляют созревать на срок от 12 до 36 месяцев.
  • Чеддер — полутвердый сыр. Он имеет желтый оттенок и гладкую структуру, без дырочек. В продукте много калия и витамина В, он рекомендован людям с болезнями сердца.
  • Гауда — голландский сыр. Его часто добавляют в пасту и любые другие блюда, так как он легко плавится и превращается в текучую массу.
  • Канталь — менее известный вид сыра, чем предыдущие. Имеет острый, пикантный, низкокалорийный вкус и отлично подходит для диеты.

Мягкий сыр создается на основе молочных сливок и имеет нежную текстуру. Кроме того, он может быть как сливочным, так и творожным.

Сливочный сыр — отдельная марка, созданная в США и получившая мировую известность. Продукт этой марки имеет сладковатый вкус, из-за чего его часто добавляют в выпечку, десерты, а также роллы.

  • Маскарпоне — итальянский сыр, обладающий высокой жирностью, концентрация жиров в продукте может достигать 80%.
  • Рикотта — итальянский сыр с кремовой текстурой. Часто используется в качестве альтернативы творогу.
  • Моцарелла — упругий сыр с пресным вкусом. Этот вид продукта является идеальным для людей, соблюдающих диету, так как в одной порции всего 9 г жира.
  • Брынза — мягкий сыр, имеющий сливочный солоноватый вкус. Этот продукт готовится на основе коровьего молока и обычно подается в рассоле.

Сыры с плесенью имеют различные вариации, однако чаще всего характеризуются, как «на любителя». Эти сыры имеют характерный аромат и прожилки плесени, которая придает своеобразный вкус. Производство сыров с плесенью часто засекречено, чтобы избежать повторов.

Так, например, сыр камамбер следует подавать на тарелке с орехами, ягодами и фруктами, например, виноградом, грушей или клубникой. Сыр с голубой плесенью — с медом, орехами, ягодами и фруктами.

Разновидность сыра рикотта употребляется самостоятельно, как альтернатива творогу. Также этот продукт часто используют, как начинку бля хлебобулочных изделий.

Моцареллу можно добавлять в салаты из свежих фруктов, украшать пиццу или добавлять в пироги. Другой подход требуется к одному из самых твердых сыров — пармезану. Его рекомендуется использовать для заправки вторых блюд или как посыпку к макаронам.

Ещё один вид сыра — брынзу — советуют использовать при приготовлении бутербродов, соусов и салатов. Если же хочется насладиться ее вкусом по-новому, сыр следует поджарить в течение нескольких секунд на горячей сковороде без масла. Тогда у вас получится вкусная, в меру соленая закуска с хрустящей корочкой.

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#Продукты#Новости#Еда#Сыр#Анастасия Баянова
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