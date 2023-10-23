Врач-диетолог рассказала, как получать максимум пользы от употребления сыра

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Сыры бывают мягкими, твердыми, полутвердыми, с плесенью, а также копчеными, плавлеными и рассольными. Сорта сыра различаются по плотности, мягкости и способу приготовления.
Свойства твердых и полутвердых зависят от времени созревания. Так, чем старше сыр, тем более яркие и насыщенные у него аромат и вкус. Существуют следующие виды твердых сыров:
Мягкий сыр создается на основе молочных сливок и имеет нежную текстуру. Кроме того, он может быть как сливочным, так и творожным.
Сливочный сыр — отдельная марка, созданная в США и получившая мировую известность. Продукт этой марки имеет сладковатый вкус, из-за чего его часто добавляют в выпечку, десерты, а также роллы.
Сыры с плесенью имеют различные вариации, однако чаще всего характеризуются, как «на любителя». Эти сыры имеют характерный аромат и прожилки плесени, которая придает своеобразный вкус. Производство сыров с плесенью часто засекречено, чтобы избежать повторов.
Так, например, сыр камамбер следует подавать на тарелке с орехами, ягодами и фруктами, например, виноградом, грушей или клубникой. Сыр с голубой плесенью — с медом, орехами, ягодами и фруктами.
Разновидность сыра рикотта употребляется самостоятельно, как альтернатива творогу. Также этот продукт часто используют, как начинку бля хлебобулочных изделий.
Моцареллу можно добавлять в салаты из свежих фруктов, украшать пиццу или добавлять в пироги. Другой подход требуется к одному из самых твердых сыров — пармезану. Его рекомендуется использовать для заправки вторых блюд или как посыпку к макаронам.
Ещё один вид сыра — брынзу — советуют использовать при приготовлении бутербродов, соусов и салатов. Если же хочется насладиться ее вкусом по-новому, сыр следует поджарить в течение нескольких секунд на горячей сковороде без масла. Тогда у вас получится вкусная, в меру соленая закуска с хрустящей корочкой.