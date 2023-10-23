Водители рискуют получить штраф за езду на летней резине

Представитель Роскачества пояснил, что летняя резина не подходит для использования в холодное время года, так как она быстро становится жесткой и не обеспечивает должного сцепления с дорогой, даже если она сухая. Поэтому вождение на автомобиле с такими шинами становится очень опасным.