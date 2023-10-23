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Водители рискуют получить штраф за езду на летней резине

Водители рискуют получить штраф за езду на летней резине

23 октября 2023, 11:40
Фото: 1MI
Роскачество напомнило водителям о новом «зимнем» штрафе за езду на летней резине, которое вступило в силу 1 сентября, указав на то, что летняя резина не может функционировать в холодный период, так как не сцепляется даже с сухой дорогой и представляет опасность для водителей.

С начала сентября водителей, которые продолжают ездить на летней резине, ждет возможный штраф. Об этом 360tv.ru сообщил замдиректор департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков.

По словам Позднякова, согласно закону, за такое нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.

Хотя официально зимний период длится всего три месяца, необходимо менять шины на более мягкие, когда температура опускается до четырех-пяти градусов выше нуля.

Представитель Роскачества пояснил, что летняя резина не подходит для использования в холодное время года, так как она быстро становится жесткой и не обеспечивает должного сцепления с дорогой, даже если она сухая. Поэтому вождение на автомобиле с такими шинами становится очень опасным.

Поздняков также порекомендовал водителям проверить износ шин у своих автомобилей перед наступлением холодов.

Ранее независимый эксперт по автомобилям Дмитрий Попов заявил, что приобретение бушной зимней резины является плохой идеей. По его словам, нельзя быть уверенным в том, как была использована эта резина, где и как она хранилась и ремонтировалась.

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